Počasie na Slovensku sa úplne zbláznilo, padá jeden rekord za druhým. Takéto niečo si odborníci nepamätajú

Začiatok tohtoročného októbra bol mrazivý. Meteorológovia na niektorých staniciach zaznamenali rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Vlna mrazov, ktorá sa prejavila na Slovensku na začiatku tohtoročného októbra, bola najnápadnejšia 2. októbra, 3. októbra a 4. októbra, keď zaregistrovali mráz na približne jednej až dvoch tretinách meteorologických staníc Slovenska, pričom najviac to bolo 3. októbra. Na niektorých meteorologických staniciach boli v niektorom z uvádzaných dní zaznamenané rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu, napríklad Dudince, Sliač,“ priblížil.
Sneh zostal len na Lomnickom štíte
Na Lomnickom štíte boli hodnoty 2. a 3. októbra také nízke, že dosiahli tretiu a štvrtú najnižšiu hodnotu minimálnej teploty vzduchu na celom Slovensku. „Naposledy boli na začiatku októbra podobne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu zaznamenané u nás v roku 2013,“ doplnili meteorológovia.
Ochladenie vo vysokých, prechodne aj v stredných polohách sprevádzalo podľa nich sneženie. „Významnejšia snehová pokrývka s viacdňovým trvaním sa v sieti meteorologických staníc SHMÚ vytvorila iba na Lomnickom štíte. Trvá tam od 29. septembra do súčasnosti,“ dodali.
