Počasie na Slovensku sa úplne zbláznilo, padá jeden rekord za druhým. Takéto niečo si odborníci nepamätajú

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Roland Brožkovič
TASR
Na začiatku októbra Slovensko zaskočili mrazy.

Začiatok tohtoročného októbra bol mrazivý. Meteorológovia na niektorých staniciach zaznamenali rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Vlna mrazov, ktorá sa prejavila na Slovensku na začiatku tohtoročného októbra, bola najnápadnejšia 2. októbra, 3. októbra a 4. októbra, keď zaregistrovali mráz na približne jednej až dvoch tretinách meteorologických staníc Slovenska, pričom najviac to bolo 3. októbra. Na niektorých meteorologických staniciach boli v niektorom z uvádzaných dní zaznamenané rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu, napríklad Dudince, Sliač,“ priblížil.

Sneh zostal len na Lomnickom štíte

Na Lomnickom štíte boli hodnoty 2. a 3. októbra také nízke, že dosiahli tretiu a štvrtú najnižšiu hodnotu minimálnej teploty vzduchu na celom Slovensku. „Naposledy boli na začiatku októbra podobne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu zaznamenané u nás v roku 2013,“ doplnili meteorológovia.

Ochladenie vo vysokých, prechodne aj v stredných polohách sprevádzalo podľa nich sneženie. „Významnejšia snehová pokrývka s viacdňovým trvaním sa v sieti meteorologických staníc SHMÚ vytvorila iba na Lomnickom štíte. Trvá tam od 29. septembra do súčasnosti,“ dodali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bratislavčania sa zrejme dočkajú ďalšieho veľkého štadióna: Postaviť ho chce legendárny klub na tomto mieste

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac