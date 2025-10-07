Bratislavčania sa zrejme dočkajú ďalšieho veľkého štadióna: Postaviť ho chce legendárny klub na tomto mieste

Nový futbalový štadión by mohol mať kapacitu 4500 až 8000 miest.

Na nevyužívaných parcelách pri konečnej zastávke električkovej trate v bratislavskej Petržalke by mohli vyrásť tréningové plochy a neskôr i komplexné zázemie vrátane štadióna futbalového klubu FC Petržalka. Hlavné mesto ponúklo pozemky klubu do nájmu, zámerom sa má na najbližšom októbrovom zasadnutí zaoberať mestské zastupiteľstvo (MsZ). Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Celková plocha územia je 53 924 m2. Navrhovaná cena nájmu je 0,25 eura za meter štvorcový,“ priblížil šéf bratislavskej samosprávy. „Mladí futbalisti by tu získali dodatočné tréningové plochy, navyše veľmi dobre dostupné vďaka blízkosti električkovej trate,“ objasnil. Dodal, že po potrebnej zmene územného plánu by na mieste mohol vyrásť aj štadión FC Petržalka, ktorý by mal parametre pre najvyššiu futbalovú súťaž a prislúchajúce tréningové centrum.

Hlavné mesto má podľa Valla záujem zvrátiť negatívny trend posledných desaťročí, keď nové športoviská vrátane futbalových plôch nepribúdali, ale naopak mizli v prospech iných stavieb. Magistrát reaguje aj na situáciu, ktorá nastala po rozhodnutí mestskej časti Bratislava-Petržalka vybudovať nové multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Pankúchova, ktorý v posledných rokoch ako tréningový komplex využíval petržalský klub, no po plánovanej zmene už neposkytne dostatočné zázemie pre mladých futbalistov.

Na rade je zastupiteľstvo

„Vítam záujem mestskej časti o vybudovanie nového športoviska, za dôležité však považujem, aby popritom mohli pokračovať v činnosti kluby, ktoré tu už roky sú,“ uviedol primátor, ktorý verí, že podporu pre zámer prenájmu pozemkov pre petržalských futbalistov nájde aj v mestskom zastupiteľstve.

Prezident FC Petržalka Marek Mojto ocenil ponuku hlavného mesta. Zdôraznil, že projekt korešponduje s filozofiou klubu, ktorého bohatá história je ovenčené domácimi i medzinárodnými úspechmi, no sústreďuje sa prioritne na rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu. „Práve pre deti je tento projekt mimoriadne potrebný a podstatný do budúcnosti,“ zdôraznil.

Dodal, že pri výstavbe nového areálu sa bude klub uchádzať o externé zdroje z Fondu na podporu športu či ministerstva športu a cestovného ruchu, rovnako predpokladá, že pri budovaní nového komplexu vznikne konzorcium, v ktorom bude zastúpený i štát a samospráva.

„Štúdia, ktorá sa zaoberala prípadnou výstavbou nového štadióna, ukázala, že by tu mohol vzniknúť stánok s kapacitou 4500 až 8000 miest, rovnako jedna hlavná a jedna vedľajšia tréningová plocha a takisto potrebná infraštruktúra,“ naznačil. Upozornil ale, že o detailoch je v tejto fáze ešte predčasné hovoriť.

