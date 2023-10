Počasie na Slovensku čaká zvrat: Teploty budú nezvyčajne vysoké. Nastane niečo, čo by v októbri nikto nečakal

Začiatok týždňa sa bude niesť v znamení nepriaznivého počasia. V pondelok môže v horských oblastiach na Orave, Liptove i v Tatrách silnejšie zafúkať. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Potrvá od 10:00 h do 20:00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Výstraha platí pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ upozornil ústav.

Na Slovensku sa začne otepľovať

Nepriaznivé, veterné a chladné počasie nebude trvať dlho a na Slovensku sa začne otepľovať. Otepľovanie bude také výrazné, že na naše územie prinesie teploty, ktoré nemajú obdobu. Dokonca sa môže vyskytnúť letný deň, informuje portál iMeteo.

„Už od utorka sa začne v našej oblasti otepľovať a čakajú nás poriadne vysoké teploty, ktoré budú atakovať hranicu letného dňa. Nad južnou Európou sa totiž začne zvýrazňovať tlaková výš a po jej okraji začne do našej oblasti od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch,“ píše portál.

„Teploty budú každým dňom na našom území stúpať. V stredu sa už oteplí na celom našom území a maximálna denná teplota sa dostane na +17 až +24 °C, čo je na súčasnú ročnú dobu nezvyčajné. To však nebude koniec a bude ešte teplejšie,“ informuje.

„Pravdepodobne najteplejším dňom by mal byť štvrtok. Na západnom Slovensku by mohli teploty atakovať dokonca hranicu letného dňa, teda hranicu +25 °C. V tých najteplejších oblastiach by mohlo byť vo štvrtok dokonca až +26 °C,“ dodáva iMeteo.