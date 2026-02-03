Počasie bude ako na hojdačke: Slovensko zasype sneh, padne aj 16 cm. Už o pár dní ale príde zvrat

Počas utorka ovplyvní počasie na Slovensku teplý front, ktorý do našej oblasti postupuje od juhozápadu po prednom okraji rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu so stredom západne od Írska. Už nadránom sa nad územie dostalo ďalšie pásmo oblačnosti a zrážok, ktoré prinieslo sneženie na väčšinu krajiny.
Ako píše iMeteo, situácia sa bude v priebehu dňa postupne zhoršovať a najviac postihnutý bude jeden kraj. Sneženie sa rozšírilo prakticky na celé Slovensko, pričom najvýraznejšie zrážky sa očakávajú na juhu a v strede územia. Podľa meteorológov nepôjde len o krátkodobý jav, ale o dlhšie trvajúce snehové zrážky, ktoré budú miestami prechádzať do dažďa a vytvoria veľmi nebezpečné podmienky na cestách.
Sneženie sa zmení na dážď, hrozí rozsiahla poľadovica
Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Spočiatku sa sneženie vyskytne len ojedinele, postupne sa však rozšíri na viaceré oblasti Slovenska. V nižších polohách, najmä na juhu krajiny, sa sneženie neskôr zmení na dážď so snehom alebo dážď. Keďže pri zemi zostanú teploty pod bodom mrazu, zrážky budú na povrchu zamŕzať a vytvoria poľadovicu.
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -2 °C do 3 °C, na juhovýchode Slovenska môže byť ojedinele aj o niečo teplejšie. Vo vyšších vrstvách atmosféry však bude teplejšie než pri zemi, čo je hlavný dôvod vzniku mrznúceho dažďa. Vo výške 1500 m sa očakáva teplota okolo -6 °C.
Poľadovica ohrozí viacero krajov
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na utorok výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Tie platia v celom Banskobystrickom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Výstrahy sa týkajú aj okresov Levice, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina.
Meteorológovia upozorňujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre dopravu a pohyb chodcov. Rizikové budú najmä ranné a popoludňajšie hodiny, keď sa budú jednotlivé nebezpečné javy počasia prekrývať.
Banskobystrický kraj čaká najviac snehu
Najvýraznejšie sneženie zasiahne Banskobystrický kraj. Práve tam sa očakáva najvyššia nová snehová pokrývka, miestami až do 16 cm. Sneženie je v tomto regióne už aktuálne intenzívne a potrápi nielen horské oblasti, ale aj nižšie položené úseky ciest.
Do stredajšieho rána môže na strednom a východnom Slovensku napadnúť od 2 do 7 cm snehu, pričom vyššie úhrny sa očakávajú najmä na južných návetriach. Výraznejšie sneženie zasiahne aj Košický kraj, kde môže pribudnúť do 10 cm snehu. V ostatných oblastiach pôjde väčšinou o slabší poprašok alebo maximálne do 5 cm.
Silný vietor na západe, na horách búrlivé podmienky
Situáciu skomplikuje aj silný vietor. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom pre viaceré okresy západného Slovenska. Ide najmä o okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Myjava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.
V týchto oblastiach sa ojedinele očakávajú nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 70 km/h, pričom priemerná rýchlosť vetra môže dosahovať približne 45 km/h. Vo vysokých horských polohách bude vietor prudký až búrlivý, čo môže v kombinácii so snežením výrazne zhoršiť viditeľnosť.
Cesty sú zatiaľ prejazdné, situácia sa môže rýchlo zmeniť
V súčasnosti sú všetky cesty na Slovensku zjazdné, lokálne najmä v južných okresoch pokryté malou vrstvou kašovitého snehu. Všetky horské priechody sú zatiaľ prejazdné pre všetky typy vozidiel. Vzhľadom na pokračujúce sneženie, poľadovicu a silný vietor sa však situácia môže v priebehu dňa rýchlo zhoršiť.
Čaká nás výrazné oteplenie
Nepriaznivé zimné počasie však nebude trvať dlho. Podľa predpovede SHMÚ začne Slovensko v najbližších dňoch ovplyvňovať rozsiahla tlaková níž so stredom juhozápadne od Írska, po ktorej prednej strane k nám bude od juhu prúdiť teplý a vlhký vzduch. To prinesie citeľné oteplenie a zmenu charakteru zrážok.
Vo štvrtok má byť oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, na viacerých miestach sa očakáva dážď alebo prehánky, pričom sneženie sa udrží už len od približne 1300 m n. m. Spočiatku sa ojedinele môže ešte vyskytnúť poľadovica, najmä v ranných hodinách. Najnižšia nočná teplota klesne na 3 až -2 °C, no počas dňa sa výrazne oteplí.
Najvyššia denná teplota dosiahne 3 až 8 °C, v údoliach stredného Slovenska a na Spiši môže byť ojedinele chladnejšie. Oteplenie tak postupne ukončí súčasnú zimnú epizódu a prinesie skôr jesenný charakter počasia. Aj v ďalších dňoch však treba počítať so silnejším vetrom. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na západe lokálne okolo 40 km/h, pričom v nárazoch môže dosiahnuť až 65 km/h. Vo vysokých polohách nad pásmom lesa sa očakáva prudký až búrlivý vietor, miestami až víchrica.
