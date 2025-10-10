Poberá štandardný plat: Kaliňák potvrdil, že Oskar Rózsa je jeho poradcom. O jeho vulgárnych odkazoch si pohovoria

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom. Má podľa neho štandardný poradcovský plat. Rózsa by sa mal podľa jeho slov venovať Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR.
„V tejto veci chcem, aby so mnou spolupracoval pri prebudovávaní, modernizácii. Tak ako aj zbraňové systémy, aj táto časť je dôležitá,“ myslí si minister.
Vulgárne komentáre s ním bude riešiť
Kaliňák v súvislosti s Rózsovým verejným vystupovaním vyhlásil, že je načase, aby mu vysvetlil, že je už reprezentantom ministerstva obrany. „Určite s ním budem na túto tému diskutovať,“ avizoval.
Ten na svojej sociálnej sieti napísal: „Oznam pre všetkých polodementných posrancov a pošťankine, ktorým psychopat z TT a jemu podobní umožnili hrať sa na osobnosti, čímž pádom majú nutkanie sa pripomenúť verejnosti so svojím názorom a humorom: Nevstupujem do armády, nie som vojak, zostávam aj naďalej civil (ako tisícky ďalších civilov pracujúcich v ozbrojených zložkách), vy totálni retardovaní dementi!“.
