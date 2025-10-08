Oskar Rózsa zverejnil extrémne vulgárny odkaz: Toto si myslí o každom, koho zaujíma jeho vzťah s rezortom obrany

Reprofoto: Youtube (grotrian)

Michaela Olexová
Svoj odkaz venuje „všetkým polodementným posrancom a pošťankiňám".

Hudobný skladateľ Oskar Rózsa, ktorý sa v minulosti postaral o novú úpravu slovenskej štátnej hymny, začal spolupracovať s Ministerstvom obrany SR. O jeho pôsobení na rezorte informoval ako prvý bývalý minister obrany Jaroslav Naď zo strany Demokrati počas tlačovej konferencie.

„Podľa mojich informácií nastúpil na ministerstvo obrany človek, ktorého by ste si ako prvého predstavili ako hrdého vojaka, odborníka na obranu a človeka, ktorý má rezortu čo odovzdať, a tým je Oskar Rózsa,“ uviedol Naď. Jeho vyjadrenie malo ironický podtón. Ako píše TV Markíza, informáciu následne potvrdil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého skladateľ pracuje pre rezort na dohodu.

Okolo tejto správy vznikol v politických, mediálnych a vo verejných kruhoch rozruch, na ktorý dnes hudobník odpovedal na sociálnej sieti Telegram. Jeho správa je vulgárna a obsahuje viaceré nadávky, píše Denník N.

Oznam pre „všetkých polodementných posrancov a pošťankine“

„Oznam pre všetkých polodementných posrancov a pošťankine, ktorým psychopat z TT a jemu podobní umožnili hrať sa na osobnosti, čímž pádom majú nutkanie sa pripomenúť verejnosti so svojím názorom a humorom: Nevstupujem do armády, nie som vojak,“ napísal Rózsa veľkými písmenami.

Reprofoto: Telegram.com (oskarrozsaofficial)

„Zostávam aj naďalej civil (ako tisícky ďalších civilov pracujúcich v ozbrojených zložkách), vy totálni retardovaní dementi!… Ale idem na súťaž v mierenej streľbe, ak vás to vzruší a následne uspokojí… Výsledok oznámim telefonicky, pani Törökovej osobne.“

Kaliňák: Rózsa reprezentuje Slovensko

Ako sme vás už informovali, Robert Kaliňák s Oskarom Rózsom už spolupracoval v minulosti. „Po mojich výborných dlhoročných skúsenostiach s pánom Oskarom Rózsom, keď sme spolupracovali pri úspechoch hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, som si dovolil ho požiadať o spoluprácu opäť, tentoraz pri Vojenskej hudbe Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ uviedol minister.

Podľa jeho slov sa skladateľ podieľal aj na príprave aranžmánu hudobného programu počas Stredoeurópskej obrannej konferencie na Bratislavskom hrade. Kaliňák dodal, že išlo o úspešnú reprezentáciu Slovenska pred zahraničnými partnermi.

