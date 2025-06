Po šou na ňu ľudia menia názor. Anička síce Ružu pre nevestu nevyhrala, ale získala si srdcia divákov

Finále je za nami a diváci spoznali víťazku Ruže pre nevestu. Stala sa ňou Karolína, zatiaľ čo Anička skončila v slzách. Diváci s ňou pritom sympatizovali, a to dokonca aj tí, ktorí jej nefandili. Až po finále totiž pochopili, že mala o Rasťa skutočný záujem a po šou na ňu vo veľkom menia názor.

Tak ako všetky vypadnuté ružičky, aj Anička po skončení zamierila do šou Bez ruže, kde porozprávala o svojom účinkovaní. Prezradila napríklad aj o to, že si vo vile zabudla tašku, kde mala aj náhrdelník od Rasťa, a hoci sa jej taška nakoniec zo Srí Lanky vrátila, dostala ju späť už bez náhrdelníka. Zo šou jej tak ostali už len spomienky.

Z finále mala dobré pocity

Anička sa v šou vrátila k rôznych chvíľam z poslednej epizódy, či už k tomu, ako ju Rasťo zobudil, aby ju videl nenalíčenú, alebo k stretnutiu s Veronikou a Krištofom, nie ako moderátorom, ale ako s Rasťovým kamarátom. Veronika aj Krištof boli z Aničky nadšení a podľa ich slov nielenže nemala žiadne červené vlajky, ale zároveň spĺňala všetky Rasťove kritériá na partnerku. Rovnako pozitívne pocity mala aj Anička, ako priznala: „Cítila som sa s nimi dobre. Vôbec som pri nich nemala stres.“

Stres však prišiel, keď dostala Anička do rúk telefón a zoznámila sa na diaľku s Rasťovou mamou. Aj tá z nej bola nadšená a povedala jej, že by bola rada, keby si vybral práve ju. „Dobre sa to počúvalo, ale nebrala som si to k srdcu, že vďaka tomu mám akože na niečo viac,“ priznala Anička.

Pozitívne emócie pokračovali u finalistky aj ďalej, keďže najprv sa v šou zvítali s Karolínou, hneď potom, ako sa vrátila od Rasťa, a potom nasledovalo rande Aničky a Rasťa. Na návrat Karolíny sa pritom podľa jej slov tešila, keďže dievčatá nenechali ich záujmom o Rasťa naštrbiť svoje kamarátstvo.

Čo sa dialo v Rasťovej izbe?