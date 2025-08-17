Pivovarník prezradil, ako si vybrať najlepšie pivo pre seba: Ženám odporúča jeden druh, pozor si treba dávať na tieto veci

Je to ako so zmrzlinou – niekomu sadne sladká či jemná príchuť, iný si vychutná ovocné či kyslé tóny. Ak ste však úplný nováčik a do sveta piva len vstupujete, oplatí sa podľa neho začať od základov – pri obyčajných ležiakoch.
„Či už desiatky, jedenástky alebo dvanástky. Dôležité je, aby išlo o kvalitný remeselný ležiak, nie o nejaké ‘europivo’ z potravín,“ hovorí vyučený sladovník. Každému radí aspoň raz ochutnať štýl IPA či Session IPA – tá je ľahko stráviteľná a patrí medzi voňavé a ovocné pivá s nižším obsahom alkoholu ako IPA.
Zaujímavou voľbou môže byť aj Pale Ale a takzvané „kyseláče“, pri ktorých však upozorňuje, že hoci je po nich v lete veľký dopyt, bývajú občas ťažšie dostupné.
Pivovarníka sme sa tiež opýtali, po čom siahnuť podľa vlastných chuťových preferencií.
Akú chuť máte radi?
„Ak máš rád horkú chuť, resp. chuť chmeľu a nechceš nič sladké ani ovocné, siahni po ležiakoch. Menej horké sú pšeničné pivá alebo Saison. Horké aj ovocné bývajú štýly IPA a NEIPA. Pri radleroch je to prakticky jedno – trh je nimi aktuálne zahltený a osobne medzi tými bežnými veľký rozdiel nevnímam,“ hovorí pivovarník.
Podľa neho veľa ľudí, najmä žien, opakuje známu vetu: „Pivo mi nechutí.“ Väčšinou tým myslia, že im nevyhovuje horkosť, prítomná v mnohých štýloch.
„Takýmto ženám odporúčam jahodový porter – silné, jemné a sladké pivo. Takmer vždy, keď ho ochutnajú, zistia, že pivo im vlastne chutí,“ dodáva. Podobnou voľbou môže byť aj medový ležiak.
Na otázku, či je možné, že človeku ani po mnohých ochutnávkach rôznych štýlov pivo nezachutí, odpovedá záporne. „Aj ten, kto tvrdí, že nemá rád pivo, si minimálne užíva radler – a aj to je pivo.“ Ak máte radi radler, odporúča vyskúšať „kyseláče“, pivá na štýl IPA alebo sladší a korenistý Saison.
Vysvetľuje aj pojem plné telo – pitie takéhoto piva vás „doslova nakŕmi“. Ak chcete niečo suchšie, hľadajte napríklad Saison či West Coast IPA. Stredné telo máva IPA alebo NEIPA a niektoré ležiaky. Medzi plné telá radí napríklad Imperial Stout či Doppelbock.
Zároveň upozorňuje, že telo piva nie je jednoznačne určené štýlom – aj ležiak môže byť suchý alebo plnší, v závislosti od receptu a pivovarníka.
Na záver radí: ochutnajte čo najviac druhov, pretože verí, že v tom nekonečnom množstve štýlov si každý nájde svojho favorita. Dodáva, že aj dnes ho občas prekvapí, čo ľuďom nakoniec zachutí.
„Mal som dvoch známych, ktorí skúšali všetko – ležiaky, IPA, tmavé pivá… Raz som sa ich spýtal, či ochutnali Weissbier – veľmi špecifické, sladkasté, mútne pivo s výraznou arómou banánov a niekedy aj vanilky, ktoré ja osobne fakt nemusím. A práve im toto chuťovo veľmi sadlo.“
