Pilot odhalil najväčšie chyby, ktoré ľudia robia v lietadle počas turbulencie. Situáciu nimi len zhoršujú

Turbulencie môžu byť desivé. Najmä, ak ide o váš prvý let a z okienka vidíte, ako vysoko na oblohe sa nachádzate. Netreba však panikáriť. Pilot upozornil na tri najčastejšie chyby, aké ľudia počas turbulencií robia a ešte viac tak situáciu zhoršujú.

Ako informuje denník Mirror, hoci sa vám môže zdať, že sa vám z nej dvíha žalúdok, vo väčšine prípadov turbulencie v skutočnosti nie sú nebezpečné a zvyčajne znamenajú len niekoľko rozliatych nápojov alebo spadnutých vecí. Podľa jedného z pilotov sa však cestujúci, ktorí ignorujú varovania, môžu zbytočne vystaviť nebezpečenstvu.

Čo rozhodne nerobiť

Päťdesiatštyriročný pilot komerčných aerolínií vo výslužbe Richard Wells prezradil, že ľudia si často nezapínajú bezpečnostné pásy len preto, že nápis „Pripútajte sa“ je vypnutý. Pre Ski Vertigo povedal: „To, že je kontrolka vypnutá, ešte neznamená, že sa lieta bez problémov. Videl som, ako pasažierov počas náhlych pádov vymrštilo hore, pretože neboli pripútaní.“

Turbulencie vznikajú, keď sa lietadlo dostane do silných veterných prúdov, ktoré môžu lietadlo tlačiť alebo ťahať. Väčšinou sa dajú zistiť pomocou radarov, ale existuje aj „turbulencia v čistom ovzduší“, ktorá sa nezachytí, a preto sa môže vyskytnúť bez varovania, aj keď sa obloha zdá byť v poriadku. Ak teda nemáte zapnutý bezpečnostný pás, môže to s vami hádzať viac ako s vašimi spolucestujúcimi.

Preto väčšina pilotov odporúča mať bezpečnostný pás voľne zapnutý vždy, keď sedíte, nielen počas turbulencií alebo hlásení. Z údajov totiž vyplýva, že väčšina zranení súvisiacich s turbulenciami sa týka cestujúcich alebo posádky, ktorí neboli pripútaní.

Nie je prekvapením, že sa počas turbulencie neodporúča vstávať zo sedadla, ale niektorí ľudia sa aj tak rozhodnú ignorovať varovania, aby si odskočili na toaletu alebo si niečo vzali z úložných priestorov nad hlavami. Richard varoval: „Ak je zapnuté výstražné svetlo pre bezpečnostné pásy, nevstávajte – bez ohľadu na to, ako rýchlo si myslíte, že to bude. Už sa nám stalo, že ľudia stratili rovnováhu, spadli na iných alebo ich zasiahli predmety padajúce zo skriniek.“

Ak sa potrebujete pohnúť, napríklad zo zdravotných dôvodov, odporúča počkať na pokyny posádky.

Poslednou najčastejšou chybou je prehnaná reakcia. Samozrejme, keď dôjde k turbulencii, môže to byť desivé, ale panika nepomôže. V skutočnosti by vám to mohlo zážitok ešte zhoršiť. „Turbulencie sú dramatické, ale lietadlá sú na to stavané. Z konštrukčného hľadiska to nie je nič viac ako hrboľ na ceste,“ vysvetlil Richard.

„Keď cestujúci kričia alebo panikária, vytvára to zbytočné napätie v celej kabíne,“ dodáva pilot. Navrhuje zhlboka dýchať, uvoľniť držanie tela a rozptýliť sa hudbou, knihou alebo ľahkou konverzáciou. Pri silnejších turbulenciách sa môžete jemne oprieť o sedadlo pred vami, ak vám to odporučia, no hlavne by ste sa mali vždy riadiť pokynmi posádky.

V konečnom dôsledku, ak máte zapnutý bezpečnostný pás a počúvate posádku, môže to obmedziť akýkoľvek stres na minimum. Ak sa predsa len stretnete s turbulenciou, neznamená to, že sa musíte okamžite obávať. „Lietadlá sú konštruované na oveľa horšie situácie, než sú turbulencie, ktoré zažíva väčšina cestujúcich,“ ubezpečil Richard a uzavrel: „Nie je to nebezpečné, je to nepríjemné. Kľúčom k úspechu je zostať pripútaný a vyrovnaný.“