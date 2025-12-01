Petrík a Kosová kritizujú Tomáša: Odobratie dávky v hmotnej núdzi je zbytočné a nefunkčné

Foto: TASR - Jakub Kotian

Michaela Olexová
TASR
Kosová zhodnotila, že výsledky ukázali, že nový zákon je diskriminačný a od začiatku cielil najmä na Rómov a boj s lenivosťou.

Odoberanie dávky v hmotnej núdzi v rámci zákona o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí zámer Práca namiesto dávok, sa ukazuje ako diskriminačné, nefunkčné a zbytočné opatrenie. Vláda podľa opozičných poslankýň Simony Petrík a Ingrid Kosovej (obe PS) trestá tých najslabších a neprináša týmto opatrením požadované výsledky.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok uviedol, že po troch mesiacoch od účinnosti tohto zákona sa na trh práce podarilo umiestniť 860 ľudí. Zároveň 77 osôb odmietlo vhodnú pracovnú ponuku, pričom v týchto prípadoch bolo začaté správne konanie v súvislosti s poskytovaním dávky.

Cieľom zákona je, že ak človek odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, tak príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená.

Diskriminujúce a stigmatizujúce opatrenie, hovorí Petrík

Kľúčom k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti je podľa Petrík odborná podpora zo strany štátu, a to správne adresované politiky trhu práce, ako je mentoring pri hľadaní zamestnania alebo kvalitná podpora zo strany úradov práce, čo motivuje nezamestnaných vrátiť sa naspäť do práce.

Foto: SITA/Národná rada SR

„Toto mal minister urobiť hneď na začiatku. Namiesto toho si vybral diskriminujúce a stigmatizujúce opatrenie, ktoré aj tak nefunguje,“ spresnila Petrík s tým, že osoby, ktorým bude odobratá alebo krátená dávka v hmotnej núdzi, sa dostanú ešte do väčšej chudoby.

Kosová zhodnotila, že výsledky po troch mesiacoch od fungovania zákona ukázali, že je diskriminačný a od začiatku cielil najmä na Rómov a boj s lenivosťou. Zdôraznila, že štát by mal ľuďom v dlhodobej nezamestnanosti poskytnúť skôr reálne nástroje na získanie práce ako takéto opatrenie.

