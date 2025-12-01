Petrík a Kosová kritizujú Tomáša: Odobratie dávky v hmotnej núdzi je zbytočné a nefunkčné

Odoberanie dávky v hmotnej núdzi v rámci zákona o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí zámer Práca namiesto dávok, sa ukazuje ako diskriminačné, nefunkčné a zbytočné opatrenie. Vláda podľa opozičných poslankýň Simony Petrík a Ingrid Kosovej (obe PS) trestá tých najslabších a neprináša týmto opatrením požadované výsledky.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok uviedol, že po troch mesiacoch od účinnosti tohto zákona sa na trh práce podarilo umiestniť 860 ľudí. Zároveň 77 osôb odmietlo vhodnú pracovnú ponuku, pričom v týchto prípadoch bolo začaté správne konanie v súvislosti s poskytovaním dávky.
Cieľom zákona je, že ak človek odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, tak príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená.
Diskriminujúce a stigmatizujúce opatrenie, hovorí Petrík
Kľúčom k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti je podľa Petrík odborná podpora zo strany štátu, a to správne adresované politiky trhu práce, ako je mentoring pri hľadaní zamestnania alebo kvalitná podpora zo strany úradov práce, čo motivuje nezamestnaných vrátiť sa naspäť do práce.
„Toto mal minister urobiť hneď na začiatku. Namiesto toho si vybral diskriminujúce a stigmatizujúce opatrenie, ktoré aj tak nefunguje,“ spresnila Petrík s tým, že osoby, ktorým bude odobratá alebo krátená dávka v hmotnej núdzi, sa dostanú ešte do väčšej chudoby.
Kosová zhodnotila, že výsledky po troch mesiacoch od fungovania zákona ukázali, že je diskriminačný a od začiatku cielil najmä na Rómov a boj s lenivosťou. Zdôraznila, že štát by mal ľuďom v dlhodobej nezamestnanosti poskytnúť skôr reálne nástroje na získanie práce ako takéto opatrenie.
