Peňaženky budeme mať plnšie: Tisíce Slovákov budú mať lacnejšiu elektrinu, úrad ukázal nové ceny, nastanú mnohé zmeny

Ilistračná foto: Pexels

Nina Malovcová
SITA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje zásadnú zmenu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadnú zmenu v spôsobe účtovania elektriny zavedením pásmových taríf. Tento nový model začne ceny odstupňovávať podľa výšky ročnej spotreby, pričom nižšia spotreba bude odmeňovaná nižšou cenou.

Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík vysvetlil, že zavedenie pásmových sadzieb povedie nielen k zníženiu spotreby domácností, ale tiež k väčšej osvete o ich efektívnom využívaní. „Základné pravidlo je jednoduché. Čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotku energie – čo je sociálne spravodlivejšie,“ uviedol.

ÚRSO uvádza modelový príklad pásmových taríf

Modelový príklad ÚRSO predpokladá tarifné pásma podľa spotreby odstupňované po jednej megawathodine (MWh) s cenami 50 eur za prvú megawathodinu, 70 eur za druhú, 90 za tretiu a 100 eur za štvrtú spotrebovanú megawathodinu. Ak potom domácnosť ročne minie 0,9 MWh, jej ročný náklad bude 0,9 x 50 eur, čo predstavuje 45 eur.

Ročný náklad pre domácnosť so spotrebou 3,5 MHh sa rozdelí do viacerých pásiem, a to 1 x 50 eur + 1 x 70 eur + 1 x 90 eur + 0,5 x 100 eur, čo spolu predstavuje 260 eur. K týmto sumám sa pridajú regulované položky ako prenos, distribúcia, technické služby a ďalšie.

Predseda úradu Holjenčík tiež pripomenul, že tento krok Slovensko približuje k európskym štandardom v oblasti riadenia spotreby a postupnej deregulácie trhu s elektrinou. Úspešnosť zavedenia pásmových taríf bude závisieť aj od rozšírenia inteligentných meracích systémov, ktoré ukazujú spotrebu v 15-minútových intervaloch. ÚRSO plánuje o ďalšom vývoji legislatívnych iniciatív pravidelne informovať verejnosť.

