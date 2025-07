Pellegrini vracia úder Dankovi: Odporučil mu vojenský výcvik, neodpustil si ani štipľavú poznámku na národniarstvo

Národniarstvo sa prejavuje aj tým, že človek chce niečo spraviť pre svoju vlasť. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini na margo výzvy predsedu koaličnej SNS a podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka ukončiť výcvik v Národných obranných silách a vrátiť sa do Prezidentského paláca. Zároveň mu odporučil zúčastniť sa takéhoto kurzu.

„Nielen ja, ale všetci ľudia, ktorí sú tu so mnou, sme sa rozhodli, že nás vzťah k vlasti prejavíme tým, že sa staneme súčasťou záloh našich Ozbrojených síl SR,“ skonštatoval Pellegrini.

Vysvetľuje mu význam výcviku a odporučil mu prihlásenie sa doň

Podľa hlavy štátu tak urobili nie preto, aby bojovali alebo sa pripravovali na vojnu. Ale preto, aby boli pripravení pomôcť aj občanom, keď to budú potrebovať. „Aby sme posilnili naše obranné sily, ktoré pomáhajú ľuďom pri akýchkoľvek okolnostiach a situáciách,“ poznamenal prezident.

Lídrovi SNS odporučil, aby sa ako kapitán prihlásil do najbližšieho kurzu, stojí to podľa neho za to.

Danko v sobotu vyzval prezidenta, aby skončil výcvik v Národných obranných silách a vrátil sa do Prezidentského paláca. Je presvedčený, že Slovensko potrebuje prezidenta inde. Spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) by mal napríklad zabojovať proti podpisu sankčného balíka proti Rusku. Uvádza to vo videu na sociálnej sieti.

„Vráťte sa do Prezidentského paláca, na to vás ľudia zvolili. Plňte si svoje povinnosti a prestaňte s tým šaškovaním,“ odkázal Danko vo videu s tým, že dva týždne cvičiť a tváriť sa, že je všetko v poriadku, považuje za „veľmi plytké“.