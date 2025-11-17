Pellegrini udrel do Fica: Slová premiéra sa nezhodujú s výpoveďami ľudí, ktorí boli svedkami revolúcie

Fico provokuje svojimi vyjadreniami o 17. novembri, podľa prezidenta by mal zmierniť tón.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa prezidenta Petra Pellegriniho provokuje svojimi vyjadreniami o 17. novembri. Ako prezident uviedol pre viaceré médiá, premiér akoby chcel znevažovať študentov a mladých ľudí, ktorí v tento deň vyšli do ulíc.

Pellegrini kritizuje, že ak premiér hovorí, že 17. november bol komunistický puč, akoby chcel všetkým študentom povedať, že tam boli zbytoční, lebo to bolo celé pripravené. Premiér krajiny by sa podľa prezidenta takýmto spôsobom nemal vyjadrovať. Pellegrini si stojí za tým, že hrdinami novembra ´89 boli práve študenti a všetci občania, ktorí vtedy vyšli do ulíc. Deň boja za slobodu a demokraciu je podľa neho potrebné oslavovať, nie ho dehonestovať.

Pellegrini súčasne podotkol, že slová premiéra Fica sa nezhodujú s výpoveďami ľudí, ktorí boli svedkami revolúcie ani s historickými faktami. Podľa hlavy štátu tak ide zo strany Fica len o snahu zaujať a rozprúdiť diskusiu. Prezident zdôraznil, že premiér by si mal uvedomiť, že je premiérom všetkých občanov, nielen tých, ktorí ho volili. Na mieste je podľa neho zmiernenie tónu a snaha viac argumentovať, pretože práve takáto drsná rétorika je podľa Pellegriniho zdrojom rastu napätia v spoločnosti. Ako dodal, Fico za posledné mesiace predvádza tvrdý štýl politiky a taký štýl politiky Slovensko nepotrebuje.

Deň pracovného pokoja podľa neho byť zrušený nemal

Prezident súčasne považuje za chybu, že sa vláda rozhodla zrušiť 17. november ako deň pracovného pokoja. „Žiaľ, poslanci moju výzvu nerešpektovali alebo s ňou nesúhlasili a nakoniec definitívne rozhodli, že 17. november bude natrvalo zrušený ako deň pracovného pokoja. Myslím si, že to tiež zbytočne prispieva k zvýšeniu napätia v spoločnosti, pretože sa ukazuje, že občania SR tento štátny sviatok a udalosti novembra ’89 považujú za jeden z najvýznamnejších míľnikov v novodobej histórii Slovenska a zaslúžil si mať rovnaké miesto možno ako Slovenské národne povstanie,“ povedal Pellegrini s tým, že vláda urobila chybu, čím zvýšila napätie v slovenskej spoločnosti.

Prezident Pellegrini priznal, že vláda spravila zrušením voľna 17. novembra chybu. Pre občanov je dnešok…

