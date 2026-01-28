Pellegrini rieši šéfa SIS: Voči Pavlovi Gašparovi spustil disciplinárne konanie pre dopravnú nehodu

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Po nehode v Nitre prichádza zásah z paláca.

Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.

TASR o tom v stredu informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Týkať sa má spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Prezidentský palác skúma možné previnenia

„V konaní sa skúmajú možné disciplinárne previnenia riaditeľa SIS,“ priblížil prezidentský palác. Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Opozícia hovorí o podozrivých okolnostiach

Polícia prípad uzavrela ako priestupok a vec posunula správnemu orgánu. O vine či nevine účastníka môže rozhodnúť podľa nej iba on. Gašpar v stredu po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS uviedol, že rýchlosť prekročil o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že za vinníka nehody považuje druhého vodiča.

Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo a viackrát na jeho disciplinárne konanie vyzvala.

