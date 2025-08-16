Pekelné divadlo pokračuje: Slovensko čaká ďalší extrémne teplý deň, teploty vystrelia k 37 °C. Úľava sa však už blíži

Slovensko zostáva v zajatí tropického vzduchu. Ani dnes sa horúčavy nezastavia a teplomery na viacerých miestach ukážu hodnoty nad 35 °C. Počas dňa síce hrozia aj prehánky a búrky, no vo väčšine regiónov bude poriadne dusno a horúco.
Ako informuje portál iMeteo, horúčavy patria k najvýraznejším v tomto lete a predstavujú záťaž pre organizmus. Meteorológovia preto odporúčajú nepreceňovať svoje sily a dbať na pitný režim.
V piatok padali rekordy
Piatok priniesol extrémne teploty. Na juhu Slovenska namerali až 37,5 °C, čo je na polovicu augusta mimoriadne nezvyčajné. Aj vo vyšších polohách bolo horúco, vo výške 1500 metrov sa teploty držali okolo 24 °C. Vietor bol len slabý, takže dusno bolo ešte výraznejšie. Pre mnohých ľudí mohli byť podmienky zaťažujúce, najmä v mestách.
Do soboty sme vstúpili s jasnou oblohou a teplotami, ktoré ani v noci výrazne neklesli. V údoliach sa ochladilo na 11 až 14 °C, no na svahoch sa udržalo aj okolo 20 °C. Vďaka tomu bola noc ideálna na pozorovanie hviezd, keďže zrážky sa nevyskytli.
Predpoveď počasia na dnes
Počasie dnes ovplyvňuje plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu so studeným frontom. Ráno a dopoludnia bude prevažne jasno až polojasno, popoludní sa miestami objavia prehánky alebo búrky. Tie môžu priniesť silnejší vietor a krátkodobé lejaky, no väčšina Slovenska zažije ďalší horúci deň. Teploty vystúpia na 32 až 37 °C.
Na severe bude o niečo chladnejšie, 28 až 32 °C. Vo výške 1500 metrov sa ochladí len na 22 °C. Vietor bude dopoludnia slabý, popoludní sa zmení na severozápadný až severný a môže dosiahnuť nárazy do 30 km/h. Pri búrkach sa očakáva aj silnejšie prúdenie.
Výstrahy pred horúčavami
SHMÚ vydal na sobotu aj výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami pre väčšinu Slovenska. Platí to pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj.
Teploty tu môžu dosiahnuť až 37 °C. V Žilinskom kraji platí slabšia, 1. stupeň výstrahy, keďže maximá by sa tu mali pohybovať do 33 °C. Najväčšie riziko hrozí popoludní medzi 13:00 a 18:00, keď sú podmienky pre vznik zdravotných ťažkostí najvýraznejšie.
Čaká nás ochladenie
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) nás už zajtra čaká citeľná zmena. Studený front sa odsunie na juhovýchod a od severozápadu sa rozšíri tlaková výš, ktorá prinesie ochladenie. Obloha bude polooblačná až oblačná, no popoludní sa začne vyjasňovať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, najmä na strednom a východnom Slovensku.
Nočné teploty klesnú na 21 až 16 °C, v údoliach miestami aj na 14 °C. Denné maximá už nebudú tropické, na väčšine územia vystúpia na 25 až 30 °C. V Prešovskom a Žilinskom kraji a na Dolnom Spiši bude ešte chladnejšie, len 21 až 25 °C. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku miestami slabý. Pri búrkach môže dočasne zosilnieť.
Nahlásiť chybu v článku