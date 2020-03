Pandémia v Británii môže viesť k hospitalizácii miliónov ľudí a trvať až do budúcej jari

Epidémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 by v Spojenom kráľovstve podľa „najhoršieho z možných scenárov“ mohla trvať až do budúcej jari, pričom by si vyžiadala hospitalizáciu 7,9 milióna Britov. S odvolaním sa na správy z uniknutého materiálu vládnej agentúry Public Health England (PHE) o tom v pondelok informovala spravodajská stanica SkyNews.

„PHE pracovalo s údajmi možného najhoršieho scenára ďalšieho vývoja, aby pripomenulo ľuďom so symptómami, vrátane zdravotníkov, že je dôležité, aby zostávali doma. Pomôže to znížiť rýchlosť šírenia tejto nákazy,“ uviedla v danej súvislosti zástupkyňa riaditeľa národnej služby pre infekcie PHE Susan Hopkinsová.

Hlavný britský zdravotník (CMO) Christopher MacRae Whitty už dávnejšie vyhlásil, že ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, by sa mohlo podľa najhoršieho scenára nakaziť až 80 percent britskej populácie.

PHE na margo tohto vyhlásenia dodalo, že hospitalizáciu v súvislosti s novým koronavírusom by potrebovalo približne 15 percent nakazených, čo by v takomto prípade predstavovalo asi 7,9 milióna ľudí.

Ako pripomína SkyNews, hoci tieto údaje nie sú prekvapivé, poukazujú na rozmer problémov, ktorým môže čeliť britské zdravotníctvo.

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock preto ešte v sobotu vyzval súkromný sektor, aby vystupňoval produkciu zdravotníckych potrieb a zariadení.

Bývalý dekan fakulty intenzívnej starostlivosti Carl Waldmann však pre SkyNews poukázal na to, že extra zdravotnícke zariadenie, „si bude vyžadovať extra personál na svoju obsluhu a extra ochrannú výbavu“. Podľa slov iného lekára, ktorý nechcel byť menovaný, zodpovedá súčasný systém intenzívnej starostlivosti v Británii „bežným podmienkam, nie je však pripravený na očakávanú epidémiu“.

Podľa hovorcu britskej vlády je príprava na šírenie SARS-CoV-2 „národnou prioritou“.

Britský premiér čelí kritike

Britský premiér Boris Johnson čelí kritike zo strany niektorých odborníkov, ako aj zo strany bývalého ministra zdravotníctva Jeremyho Hunta za to, že sa príliš dlho zdráhal zakázať rozsiahle podujatia s účasťou vysokého počtu ľudí.

Británia taktiež oznámila svoj prvý prípad novorodenca nakazeného novým druhom koronavírusu. Chorá je i jeho matka, avšak nie je zatiaľ jasné, či sa dieťa nakazilo v maternici alebo až pri pôrode.