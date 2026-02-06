Pacienti si vydýchnu: Ďalší liek bude bez doplatku. Ministerstvo zdravotníctva zastropilo cenu

Ilustračná foto: unsplash

Klaudia Oselská
SITA
Koniec doplatkov za infúzie.

Infúzne roztoky na podanie lieku v ambulantnej starostlivosti sú od začiatku februára pre pacientov bez doplatku. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky zastropovalo ich cenu s účinnosťou od začiatku februára tohto roku. Informoval o tom v piatok komunikačný odbor MZ.

Vysvetlil, že verejný záujem o dostupnosť infúznych roztokov na Slovensku vychádza z verejného dialógu a všeobecnej zhody odborníkov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. V praxi sa totiž vyskytovali prípady, že za infúzne roztoky, ako sú elektrolyty a sacharidy, ktoré sa podávajú pri poruche rovnováhy minerálov a tekutín, na dodanie energie či ako podporná liečba, pacienti doplácali.

Nové cenové opatrenie zabezpečí predvídateľnosť výdavkov

Predstavujú pritom základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nové cenové opatrenie však zabezpečí predvídateľnosť výdavkov v systéme verejného zdravotného poistenia, jednotný a transparentný mechanizmus úhrad pre všetky zdravotné poisťovne, či zníženie administratívnej záťaže poskytovateľov, uviedlo MZ.

Ilustračná foto: Unsplash

Rezort zdravotníctva vyhovel tiež žiadosti držiteľa registrácie a vyradil uvedené lieky z kategorizačného zoznamu, aby neboli súčasne aj v cenovom opatrení. „MZ SR vyhodnotilo, že z dôvodu viazanosti rozhodovania na zákonné lehoty nie je možné vydať rozhodnutie o vyradení pred uplynutím lehoty. Neexistuje teda iný zákonný postup, ktorý by umožnil včasné rozhodnutie o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov s vykonateľnosťou k dátumu 1. 2. 2026 tak, aby mal liek platnú len jednu cenu určenú cenovým opatrením,“ dodal.

