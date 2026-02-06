Dobré správy aj pre rodičov: Štát posilnil pomoc pri ePrihláškach, vieme, ako ju využijete

Foto: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Klaudia Oselská
SITA
Nonstop chatbot aj infolinka.

Ministerstvo školstva posilňuje podporu pre rodičov, zákonných zástupcov aj školy v čase, keď sa po prvýkrát vo väčšom rozsahu využíva nový systém elektronických prihlášok na stredné školy. Rezort reaguje na zvýšený záujem aj obavy z technických komplikácií rozšírením call centier, zavedením nonstop chatbota a sprístupnením ďalších podporných materiálov. Cieľom je, aby prijímacie konanie prebehlo plynulo, zrozumiteľne a bez zbytočného stresu.

Školy majú od začiatku februára k dispozícii infolinku na čísle 02/322 844 99, ktorá funguje počas pracovných dní od 8:00 do 16:00. Od tohto týždňa ich podporu dopĺňa aj nonstop chatbot dostupný 24 hodín denne priamo na portáli ePrihlášky v časti určenej pre školy. Tieto nástroje nadväzujú na školenia, ktoré ministerstvo školstva organizuje s cieľom pomôcť školám zvládnuť prechod na nový digitálny systém.

Pomoc je určená aj rodičom

Výrazne posilnená je aj pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov, ktorí budú v najbližších týždňoch podávať prihlášky na stredné školy. Call centrum na čísle 02/322 844 98 funguje počas pracovných dní v rozšírenom čase od 8:00 do 19:00.

Ministerstvo zároveň sprístupnilo infolinku aj počas troch víkendov, konkrétne 7. až 8. februára, 14. až 15. februára a 21. až 22. februára, vždy od 10:00 do 18:00. Operátori rodičom pomáhajú s technickým postupom, orientáciou v systéme ePrihlášok aj s riešením praktických otázok, ktoré sa pri vypĺňaní prihlášky objavia.

Ministerstvo zároveň zverejnilo videonávody, používateľské príručky a prehľad najčastejšie kladených otázok, ktoré majú rodičom aj školám uľahčiť orientáciu v novom systéme a predchádzať nejasnostiam ešte pred kontaktovaním infolinky. Rezort si od kombinácie osobnej a online podpory sľubuje najmä zníženie chýb a plynulejší priebeh celého procesu.

Foto: TASR – Roman Hanc

Projekt ePrihlášky nahrádza doterajší systém viacerých formulárov jedným digitálnym riešením. Rodičia môžu podať jednu prihlášku na viacero škôl, určiť ich poradie podľa vlastných preferencií a systém následne automaticky spracuje výsledok prijímacieho konania. Nové riešenie má znížiť administratívnu záťaž škôl a zároveň priniesť väčšiu prehľadnosť a spravodlivejšie vyhodnocovanie pre žiakov.

Ako prví budú ePrihlášky využívať rodičia žiakov základných škôl pri prihlasovaní na stredné školy. Termín na podanie prihlášok je stanovený od 8. do 20. februára 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zahraničné hovory ukrývajú nový typ podvodu. Nedvíhajte a nestláčajte klávesnicu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac