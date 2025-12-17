Ovládaš základy češtiny? Tento kvíz musí zvládnuť každý Slovák aspoň na 50 %, zlomí ťa už prvá otázka

Čítanie s porozumením alebo sledovanie českej rozprávky ide Slovákom ako po masle. Stačí však, aby sme si museli slová zapísať alebo ich preložiť, a zrazu si uvedomíme, že podobnosť slovenského a českého jazyka je našou superschopnosťou, ale aj prekliatím.
Zasekneme sa na slovách, ktoré sa zdajú byť jednoduché, napríklad „oprášiť“ (si vedomosti)… A ako vlastne preložiť slovo „oprášiť“? Bude to slovo „oprášiti“, „obouchat“, „oprášit“… Alebo niečo úplne iné?
Práve na to sa zameriava dnešný kvíz. Nepôjde o zložité jazykové hádanky, ale o základné české slová a gramatiku. Uvidíme, či sa po jeho dokončení môžete považovať za pravého bilingválneho Slovana. Koľko bodov získate vy?
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku