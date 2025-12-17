Ovládaš základy češtiny? Tento kvíz musí zvládnuť každý Slovák aspoň na 50 %, zlomí ťa už prvá otázka

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Petře, nepřepepři pepřem toho vepře!

Čítanie s porozumením alebo sledovanie českej rozprávky ide Slovákom ako po masle. Stačí však, aby sme si museli slová zapísať alebo ich preložiť, a zrazu si uvedomíme, že podobnosť slovenského a českého jazyka je našou superschopnosťou, ale aj prekliatím.

Zasekneme sa na slovách, ktoré sa zdajú byť jednoduché, napríklad „oprášiť“ (si vedomosti)… A ako vlastne preložiť slovo „oprášiť“? Bude to slovo „oprášiti“, „obouchat“, „oprášit“… Alebo niečo úplne iné?

Práve na to sa zameriava dnešný kvíz. Nepôjde o zložité jazykové hádanky, ale o základné české slová a gramatiku. Uvidíme, či sa po jeho dokončení môžete považovať za pravého bilingválneho Slovana. Koľko bodov získate vy?

