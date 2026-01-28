Otvárajte peňaženky: Fajčiari si už o pár dní zrejme extrémne priplatia, do platnosti vstupuje nová daň

Foto: TASR/Dano Veselský

Martin Cucík
SITA
Fajčiari to budú mať kvôli novej dani pravdepodobne drahšie, hrozí aj nelegálny trh s tabakovými výrobkami.

Zvýšenie spotrebnej dane na tabakové výrobky, ktoré vstúpi na Slovensku do platnosti od 1. februára, opäť otvorí otázku cien cigariet aj hraníc únosnosti daňového zaťaženia.

Vyššia daň sa bude týkať klasických cigariet, sypaného tabaku aj zahrievaných tabakových výrobkov a vyplýva z tzv. daňového kalendára, ktorý rast sadzieb stanovuje vopred. V praxi to znamená ďalší tlak na peňaženky fajčiarov, ale aj nové riziká pre štátny rozpočet.

Podľa prepočtov by celkové zvýšenie daní vrátane DPH malo znamenať zdraženie krabičky cigariet približne o 40 až 50 centov. Pri zahrievaných tabakových výrobkoch sa očakáva nárast cien o 15 až 20 centov a pri 30-gramovom balení sypaného tabaku viac než o 1,60 eura.

Závisí aj od výrobcov

Koľko bude v skutočnosti stáť krabička cigariet po novom, však nebude určené len samotnou daňou, ale aj obchodnými rozhodnutiami výrobcov a dovozcov. Priestor na manévrovanie je však podľa zástupcov sektora minimálny.

Spotrebná daň a DPH tvoria spolu takmer 80 % koncovej ceny cigariet. Zvyšok pokrýva výrobu, distribúciu a marže obchodníkov. Pri takto vysokom daňovom zaťažení nie je reálne, aby výrobcovia dokázali zvýšenie dane absorbovať bez dopadu na finálnu cenu,“ upozorňuje Martin Jaroš z tabakovej spoločnosti JTI Slovak Republic.

Vyššia daň sa tak s veľkou pravdepodobnosťou premietne do cien na pultoch a posunie časť spotrebiteľov k lacnejším alternatívam. Jednou z nich je nákup cigariet v pohraničných oblastiach, najmä v Poľsku, kde je spotrebná daň výrazne nižšia.

Rast nelegálneho trhu

Tento jav síce nie je nový, no s každým ďalším zdražením naberá na intenzite a znamená straty nielen pre štátny rozpočet, ale aj pre domácich obchodníkov. Ešte vážnejším problémom je však rast nelegálneho trhu, ktorý sa podľa odborníkov v posledných rokoch výrazne rozšíril. Falzifikáty a cigarety z nelegálnych výrobní dnes tvoria viac než polovicu všetkých cigariet na Slovensku, ktoré sa nachádzajú bez kontrolnej známky.

„Podľa dostupných dát mohlo byť na Slovensku v roku 2025 viac ako 400 miliónov kusov cigariet bez zaplatenej dane, z toho vyše 250 miliónov falzifikátov. Výroba nelegálnych cigariet či pašovanie cigariet v minulom roku pripravili štát o desiatky miliónov eur,“ uvádza Martin Jaroš.

Inými slovami, približne každá trinásta cigareta vyfajčená na Slovensku je bez zaplatenej dane. Problém má pritom širší európsky rozmer. Podľa údajov organizácie European Policy Innovation Council tvorí nelegálny tabak približne 8 % spotreby cigariet v Európskej únii, pričom členské krajiny takto každoročne prichádzajú o 11,6 miliardy eur na daňových príjmoch.

Nelegálny tabak tak neznamená len výpadky verejných financií, ale aj oslabenie legálneho podnikania a zvýšený tlak na kontrolné orgány.Okrem ekonomických dosahov predstavuje nelegálna výroba a pašovanie cigariet aj bezpečnostné riziko, keďže vytvára priestor pre organizovanú kriminalitu.

Aj preto výrobcovia zdôrazňujú význam spolupráce so štátnymi orgánmi. „Obe strany si uvedomujú, že pašovanie a falšovanie poškodzujú ako štát, tak aj legálnych výrobcov. Preto intenzívne spolupracujeme v oblasti zdieľania informácií či školení,“ dodáva Jaroš.

Zvýšenie spotrebnej dane tak neprináša len vyššie ceny pre spotrebiteľov, ale aj otázku, kde je hranica, za ktorou už štát namiesto vyšších príjmov podporuje rast čierneho trhu.

