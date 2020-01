Otvára sa nová letecká linka z Bratislavy do Petrohradu

Bratislavskému Letisku M. R. Štefánika pribudne nová pravidelná letecká linka do ruského Petrohradu. Dopravca Wizz Air bude lietať z Bratislavy do Petrohradu a späť od 1. júna s frekvenciou štyrikrát týždenne, a to v pondelok, stredu, piatok a v nedeľu. TASR o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

„Rozhodnutie leteckého dopravcu Wizz Air vítame, keďže linka do Petrohradu je tou, o ktorú sme sa dlhodobo snažili a o ktorú majú Slováci záujem, a ktorú tak budú môcť využívať priamo letecky z Bratislavy. Veríme, že sa podarí získať všetky potrebné povolenia regulačných orgánov,“ uviedol predseda Predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Wizz Air prevádzkuje pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika od roku 2016. Aktuálne lieta z Bratislavy do šiestich destinácií. Na Ukrajinu zabezpečuje tri letecké linky, a to do Kyjeva-Žuljany, Ľvova a Odesy, ďalšie lety smerujú do Skopje v Severnom Macedónsku, Sofie v Bulharsku a do Londýna-Lutonu.