Cestujete do krajiny, kde neviete jazyk? Takto vás z toho Google Prekladač dostane

Zabezpečíte si ubytovanie, vyriešite spôsob prepravy, naplánujete zaujímavý výlet na každý deň a možno so sebou vezmete aj niekoho, s kým sa chcete o zážitky podeliť. Ostáva vyriešiť už len jediné, a to jazykovú bariéru.

Prekonávajte jazykovú bariéru s Google Prekladačom

Či sa rozhodnete zavítať k našim najbližším susedom alebo na opačný koniec sveta, súčasťou kultúry v každej krajine je aj vlastný jazyk. V mnohých krajinách sa dokonca hovorí viacerými jazykmi súčasne a navyše, každá oblasť hovorí vlastným dialektom. Ako sa dohovoriť, keď už nepomôže pomalé zvyšovanie hlasu či mávanie rukami a nohami? Slovníky so sebou nosiť nemusíte. Stačí, ak máte po ruke Google Prekladač.

Ako napovedá samotný názov, ide o službu vyvinutú spoločnosťou Google, ktorá umožňuje bezplatné prekladanie textu do rôznych jazykov. Prekladač vznikol ešte v apríli v roku 2006 a umožní vám prekladať nielen jednotlivé slová, ale aj frázy či celé webové stránky. Prekladá dokonca aj iné médiá, nielen textový vstup. Ak do prekladača zadáte slovo, nielenže ho preloží, ale môžete si aj vypočuť presnú výslovnosť.

Pôvodne sa prekladač Google volal Statistical Machine Translation a nech ste sa chystali prekladať čokoľvek a do akéhokoľvek jazyka, prvým krokom musel byť preklad do angličtiny, až potom ste sa mohli presunúť ďalej k jazyku, ktorý ste práve potrebovali. Dnes si už tento krok ušetríte a Google Prekladač vám okamžite preloží to, čo potrebujete do viac ako sto jazykov na rôznych úrovniach, vrátane latinčiny či esperanta. Niet sa teda čo čudovať, že denne túto službu využijú milióny ľudí a prekladač každý deň preloží viac než miliardy slov.

Preklady sú čoraz presnejšie, aj keď to nie je dokonalý nástroj

Ako Google Prekladač funguje? Jeho rozbehnutie umožnila Organizácia spojených národov a Európsky parlament, vďaka ktorým mohol Google zhromaždiť potrebné lingvistické dáta. Pri preklade teda prekladač prejde miliónmi dokumentov, aby rozhodol, ktoré slová použiť a ako ich správne usporiadať. Samozrejme, Google Prekladač má svoje muchy, nie je to dokonalý nástroj, čo mu mnohí vyčítajú. Treba priznať, že preklady, ktoré občas ponúka, skutočne pobavia, no Google si dáva záležať na tom, aby boli čo najpresnejšie.

Ako informuje portál iDnes, v roku 2016 dokonca Google Prekladač začal využívať tzv. hlboké učenie neurónových sietí (Google Neural Machine Translation, v skratke GNMT), ktorého cieľom je plynulý preklad viet ako celku, nielen skladanie jednotlivých častí. Prekladač sa tak neustále učí a dokáže lepšie prekladať v kontexte, a to aj s príslušnou gramatikou tak, ako by to dokázal urobiť človek. Pôvodne bolo GNMT aplikované len na niekoľko jazykov, od minulého roka sa však takto prekladajú všetky, ktoré sú v databáze Google Prekladača dostupné.

Čo všetko Google Prekladač dokáže? Samozrejme, jeho primárnou funkciou je prekladanie textového vstupu do rôznych jazykov, tu však jeho schopnosti zďaleka nekončia. Ako sme už spomenuli, ak sa tak rozhodnete, nástroj na prekladanie od Google pokojne preloží aj celú webovú stránku a prekladať dokáže aj dokumenty v rôznych formátoch, ktoré užívateľ nahrá do systému. Prekladač si poradí s dokumentom vo Worde, vo formáte PDF a dokonca aj s HTML.

Od slov až po dokumenty a obrázky

Ak sa vám preklad nepozdáva, prekladač berie do úvahy, že aj po zavedení GNMT má isté nedostatky, môžete preto prispieť vlastnou opravou. Ak si myslíte, že váš preklad textu je lepší a presnejší, kliknite na možnosť „Navrhnúť úpravu“ a vložte svoj návrh. Ako už bolo spomenuté, Google Prekladač si poradí nielen s textom, ale aj s hovorenou rečou. Navyše, nemusíte ho používať len prostredníctvom počítača, ak máte Android alebo iOS, môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu.

Ako informuje portál Wired, vďaka aktualizácii Google Assistant a službe Interpret Mode môžu napríklad cestovatelia využívať možnosť prekladu hovorenej reči v reálnom čase. Stačí, ak Googlu poviete, z akého jazyka si prajete prekladať a namierite telefón tak, aby bolo hovoriaceho dobre počuť. Preklad sa automaticky začne hneď, ako začne človek rozprávať. Aplikáciu si však budete musieť stiahnuť v prípade, ak ste majiteľom iPhonu.

Samozrejme, ak hovorí človek so silným prízvukom, prekladač si poradí o niečo ťažšie a preklad zatiaľ nie je taký rýchly, aby napodobňoval plynulú konverzáciu. Ak však hovoríte pomaly, nahlas a dostatočne jasne, Google hovorené slovo preloží a vy si môžete vypočuť preloženú vetu. Ak sa nachádzate v prostredí, kde je hlučno, môžete sa rozhodnúť pre ďalšiu možnosť, a to preklad hovorenej reči do formy textu, ktorý ukážete tomu, s kým práve komunikujete. Aj keď to teda nie je dokonalé, táto možnosť stále predstavuje v prekonávaní jazykovej bariéry poriadny krok vpred.

Preloží aj rukou písané písmo

Zaujímavou schopnosťou, ktorou Google Prekladač disponuje, je aj funkcia Image Translation. Stačí, ak si obrázok odfotíte na mobil a Google vám preloží text, ktorý sa na obrázku nachádza. Prekladať tak môžete napríklad značky, ktorým nerozumiete alebo poznámky napísané na papieri. Image Translation dokáže preložiť text z fotiek, ktoré ste odfotili v minulosti a máte ich uložené v pamäti telefónu, poradí si však aj s obrázkami textu, ktorý máte práve pred sebou. Samozrejme, aj táto funkcia má svoje obmedzenia a ak je písmo malé a ťažko čitateľné, nemôžeme od prekladača očakávať zázraky.

Čo sa písma týka, Google Prekladač dokáže preložiť aj to, čo napíšete rukou, je však potrebné písať text na displej zariadenia alebo za pomoci virtuálnej klávesnice. Ďalšou zaujímavosťou je, že Google Prekladač dokáže zistiť, v akom jazyku je slovo alebo fráza, na ktorú ste zvedaví. Ak si nie ste istí, zadajte alebo odfoťte slovo alebo vetu a prekladač vám prezradí, v akom jazyku daný text je.