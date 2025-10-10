Otrasy s magnitúdou 7,6 vyvolali paniku: Vydali varovanie aj pred cunami, obyvatelia pobrežia dostali príkaz na evakuáciu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Zemetrasenie pod morom otriaslo Filipínami, varovanie platí aj pre Indonéziu a Palau.

Silné zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,6 zasiahlo v piatok ráno južnú časť Filipín, uviedli seizmológovia. TASR informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Filipínsky seizmologický úrad vydal v piatok varovanie pred prívalovou vlnou cunami po zemetrasení, ktoré zasiahlo rozsiahly južný ostrov Mindanao. Varovanie neskôr rozšírili aj pre časti Indonézie a Palau.

Obyvatelia pobrežia sa majú evakuovať

Na tichomorskom pobreží krajiny sa v nasledujúcich dvoch hodinách očakávajú metrové vlny a obyvateľom pobrežia v týchto oblastiach sa „dôrazne odporúča, aby sa okamžite evakuovali na vyššie položené miesta alebo sa presunuli ďalej do vnútrozemia“.

Foto: SITA/AP

Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie uviedol, že očakáva škody a dotrasy po zemetrasení, ktorého epicentrum sa nachádzalo v mori približne 62 kilometrov juhovýchodne od mesta Manay v provincii Davao Oriental v hĺbke desiatich kilometrov.

