Masívny ruský útok na Kyjev: Rusi ho zasiahli dronmi a raketami, hlásia výpadky elektriny. V Záporoží zomrel 7-ročný chlapec

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Ruské rakety spôsobili v Kyjeve tmu a strach.

Viacero explózií otriaslo v noci na piatok ukrajinským hlavným mestom Kyjev. Tamojšie letectvo upozornilo, že metropola je terčom „masívneho“ ruského útoku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa reportéra tejto francúzskej agentúry bolo v ukrajinskom hlavnom meste počuť aj zvuk dronov. Ukrajinské letectvo spresnilo, že Rusko útočilo na Kyjev dronmi i balistickými raketami. V dôsledku ruských útokov došlo vo východnej časti Kyjeva aj k výpadkom dodávok elektriny a vody, potvrdil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.

Kyjev bez elektriny a vody

“Ľavý breh hlavného mesta je bez elektriny. Problémy sú aj s dodávkami vody,“ uviedol Kličko na platforme Telegram. Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Grinčuková predtým uviedla, že ruské jednotky „masívne útočia“ na energetickú sieť krajiny.

Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom len deň predtým obvinil Moskvu, že takýmito útokmi zasieva „chaos“, pripomína AFP. Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Tragédia v Záporožskej oblasti

„Tragická správa. Sedemročný chlapec, ktorý utrpel zranenia počas nočného ruského útoku, v nemocnici zomrel,“ napísal na platforme Telegram šéf vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Rusko v noci na piatok masívne útočilo dronmi i balistickými raketami na ukrajinskú Záporožskú oblasť i na hlavné mesto Kyjev, kde sa terčom stala najmä energetická infraštruktúra.

Foto: SITA

V dôsledku útokov zostali niektoré štvrte vo východnej časti ukrajinskej metropoly bez dodávok elektriny i vody. Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička utrpelo zranenia päť ľudí, ktorých hospitalizovali. V Záporožskej oblasti utrpeli zranenia tri osoby, z toho jedna z nich – sedemročný chlapec – zraneniam podľahla.

