Masívny ruský útok na Kyjev: Rusi ho zasiahli dronmi a raketami, hlásia výpadky elektriny. V Záporoží zomrel 7-ročný chlapec

Viacero explózií otriaslo v noci na piatok ukrajinským hlavným mestom Kyjev. Tamojšie letectvo upozornilo, že metropola je terčom „masívneho“ ruského útoku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa reportéra tejto francúzskej agentúry bolo v ukrajinskom hlavnom meste počuť aj zvuk dronov. Ukrajinské letectvo spresnilo, že Rusko útočilo na Kyjev dronmi i balistickými raketami. V dôsledku ruských útokov došlo vo východnej časti Kyjeva aj k výpadkom dodávok elektriny a vody, potvrdil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.
Kyjev bez elektriny a vody
“Ľavý breh hlavného mesta je bez elektriny. Problémy sú aj s dodávkami vody,“ uviedol Kličko na platforme Telegram. Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Grinčuková predtým uviedla, že ruské jednotky „masívne útočia“ na energetickú sieť krajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom len deň predtým obvinil Moskvu, že takýmito útokmi zasieva „chaos“, pripomína AFP. Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Tragédia v Záporožskej oblasti
„Tragická správa. Sedemročný chlapec, ktorý utrpel zranenia počas nočného ruského útoku, v nemocnici zomrel,“ napísal na platforme Telegram šéf vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Rusko v noci na piatok masívne útočilo dronmi i balistickými raketami na ukrajinskú Záporožskú oblasť i na hlavné mesto Kyjev, kde sa terčom stala najmä energetická infraštruktúra.
V dôsledku útokov zostali niektoré štvrte vo východnej časti ukrajinskej metropoly bez dodávok elektriny i vody. Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička utrpelo zranenia päť ľudí, ktorých hospitalizovali. V Záporožskej oblasti utrpeli zranenia tri osoby, z toho jedna z nich – sedemročný chlapec – zraneniam podľahla.
