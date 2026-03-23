Brusel žiada vysvetlenie: Správy o kontakte Szijjártóa s Ruskom označil za znepokojujúce

Nina Malovcová
TASR
Szijjártó hovorí o lžiach, Brusel čaká vysvetlenie.

Európska únia považuje správy o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne informoval Rusko o zasadnutiach EÚ, za veľmi znepokojujúce, uviedla hovorkyňa Únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová. Brusel podľa nej očakáva, že maďarská vláda tieto obvinenia vysvetlí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Szijjártó tvrdenia v článku označil za lži.

Obavy z únikov menia fungovanie EÚ

„Vzťah založený na dôvere medzi členskými štátmi, ako aj medzi nimi a inštitúciou, je pre činnosť EÚ zásadný,“ zdôraznila Hipperová, ktorú citovala AFP. Obavy z toho, že vláda maďarského premiéra Viktora Orbána posiela informácie o rokovaniach EÚ priamo do Moskvy, viedli podľa magazínu Politico k nárastu počtu stretnutí v menších formátoch namiesto organizovania zasadnutí so všetkými 27 členskými štátmi EÚ. Konkrétne ide o formáty E3 (Británia, Francúzsko, Nemecko), Weimarský trojuholník (Francúzsko, Nemecko, Poľsko) či ND8 (severské a pobaltské štáty).

Foto: SITA/AP

Za vymyslené označil informácie v článku WP aj maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka. Pre Politico uviedol, že ide o „zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile“. Maďari sa však podľa neho nenechajú oklamať.

Kontrolky blikajú načerveno: Zem presiahla svoj limit, zápasí s rekordnou nerovnováhou

Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje

