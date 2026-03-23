Brusel žiada vysvetlenie: Správy o kontakte Szijjártóa s Ruskom označil za znepokojujúce

Európska únia považuje správy o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne informoval Rusko o zasadnutiach EÚ, za veľmi znepokojujúce, uviedla hovorkyňa Únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová. Brusel podľa nej očakáva, že maďarská vláda tieto obvinenia vysvetlí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Szijjártó tvrdenia v článku označil za lži.
Obavy z únikov menia fungovanie EÚ
„Vzťah založený na dôvere medzi členskými štátmi, ako aj medzi nimi a inštitúciou, je pre činnosť EÚ zásadný,“ zdôraznila Hipperová, ktorú citovala AFP. Obavy z toho, že vláda maďarského premiéra Viktora Orbána posiela informácie o rokovaniach EÚ priamo do Moskvy, viedli podľa magazínu Politico k nárastu počtu stretnutí v menších formátoch namiesto organizovania zasadnutí so všetkými 27 členskými štátmi EÚ. Konkrétne ide o formáty E3 (Británia, Francúzsko, Nemecko), Weimarský trojuholník (Francúzsko, Nemecko, Poľsko) či ND8 (severské a pobaltské štáty).
Za vymyslené označil informácie v článku WP aj maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka. Pre Politico uviedol, že ide o „zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile“. Maďari sa však podľa neho nenechajú oklamať.
Nahlásiť chybu v článku