Fico sa zastal Pellegriniho: Cestu do Moskvy nepovažuje za problém, Orbána by v prípade potreby bránil

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí v zahraničnej ceste Petra Pellegriniho v roku 2020 do Ruska žiadne porušenie pravidiel. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po utorkovom rokovaní vlády na otázku týkajúcu sa medializovaných informácií, podľa ktorých mal Pellegrinimu cestu do Moskvy vybavovať maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
„Neviem, čo je také zvláštne na tom, že niekto chce niekomu pomôcť. Nešlo o korupciu ani o nič iné. Myslím si, že toto je predovšetkým otázka, ktorá by mala smerovať na vtedajších lídrov kandidátky Smeru, ale nevidím v tom žiadne zasahovanie ani porušenie pravidiel. Porušenie pravidiel je, keď si britské ministerstvo zahraničných vecí prenajme firmu a tá platí influencerom, hercom a známym osobnostiam na Slovensku, aby pomáhali hnutiu PS,“ skonštatoval.
Poukázal aj na svoju úlohu v kampani
Predseda vlády zároveň poukázal na to, že on neviedol kandidátnu listinu Smeru-SD do parlamentných volieb v roku 2020. „Ja som nebol súčasťou volebnej kampane,“ doplnil. Szijjártó mal podľa informácií Denníka N na žiadosť premiéra Maďarska Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“.
Hlava štátu pre TASR uviedla, že sa v roku 2020 zúčastnil na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. Opozícia cestu kritizovala. Hovorila o zásahu Ruska do volieb na Slovensku.
V prípade víťazstva opozičnej strany TISZA a jej lídra Pétera Magyara v maďarských parlamentných voľbách sa môžu zhoršiť vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Očakáva to slovenský premiér Robert Fico. Zároveň, ak by niekto spochybňoval opätovné víťazstvo strany Fidesz Viktora Orbána, je pripravený sa za neho postaviť.
„Ak by začala vláda pod vedením tohto opozičného lídra reálne robiť v praxi to, čo hovoria v predvolebnej kampani, tak sa dostávame na tenký ľad, čo sa týka Benešových dekrétov a ďalších vecí, ktoré sú pre nás životne dôležité.
Nehovoriac o tom, že vyjadrenia na adresu slovenskej vlády nie sú vždy také, aké by som očakával,“ skonštatoval Fico po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Hronských Kľačanoch (okres Levice). Deklaroval tiež, že slovenská vláda nebude nijakým spôsobom zasahovať do priebehu volebnej kampane v Maďarsku.
Fico varuje pred zhoršením vzťahov
Myslí si, že ak maďarské voľby vyhrá Orbán, bude na medzinárodnej úrovni pokus spochybniť jeho víťazstvo. V tomto demokratickom priestore je však podľa Fica nemožné sfalšovať voľby. „Pri takej úrovni mediálnej kontroly, a takej úrovni zastúpenia politických strán a mimovládnych organizácií, je nemožné si predstaviť, aby tu niekto manipuloval s voľbami,“ povedal premiér.
Deklaroval, že sa za Orbána veľmi tvrdo postaví. „Toto si musíme ustrážiť a nemôže sa stať, aby pre nejaké geopolitické ciele alebo záujmy iných krajín sa znehodnocovali voľby v krajinách, ktoré majú bohaté demokratické skúsenosti,“ podotkol.
Predseda vlády zároveň v súvislosti s národnostne zmiešaným regiónom, v ktorom sa uskutočnilo utorkové výjazdové rokovanie, ocenil kvalitu spolunažívania Slovákov a Maďarov. Zvýraznil, že po rokoch snáh sa na oboch stranách v uplynulých rokoch podarilo tému slovensko-maďarských vzťahov dostať mimo politickej agendy, ktorá by rozdeľovala spoločnosť a zvyšovala v nej napätie.
Potvrdil tiež, že opatrenia a úlohy, ktoré vláda na rokovaní prijala v súvislosti s pomocou regiónu, výrazne zohľadňovali to, že sa týkajú národnostne zmiešaného územia. Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla. Výsledky predvolebných prieskumov sa líšia v závislosti od jednotlivých agentúr. Jedny za budúceho víťaza označujú Magyarovu stranu TISZA, ktorá by tak prerušila nepretržité 16-ročné pôsobenie Orbána vo funkcii premiéra. Iné agentúry však naznačujú, že jeho Fidesz ostane pri moci.
