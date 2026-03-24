Slovensko pod paľbou Európskej komisie: Vyššie ceny nafty pre autá z cudziny sú podľa Únie nezákonné

Aktuálna správa
Dana Kleinová
SITA
Brusel hrozí právnymi krokmi za drahšie tankovanie pre cudzincov.

Rozhodnutie slovenskej vlády obmedziť predaj motorovej nafty a zároveň zaviesť vyššie ceny pre autá registrované mimo SR je v rozpore s právom Európskej únie (EÚ), oznámila v utorok Európska komisia (EK).

„Vnímame, že Slovensko prijalo 30-dňové obmedzenie tankovania nafty a diferencované ceny pre domáce a zahraničné vozidlá, vrátane vyšších cien pre autá so zahraničnými značkami. Považujeme toto opatrenie za vysoko diskriminačné a v rozpore s právom EÚ,“ povedal hovorca Komisie.

Opatrenia nesmú byť diskriminačné

Ako informuje finančný portál globalbankingandfinance.com, Komisia uznáva potrebu pomôcť občanom v čase krízy, prijaté opatrenia však nesmú byť diskriminačné na základe štátnej príslušnosti ani narúšať jednotný trh. „Prijmeme príslušné právne kroky, aby sme zabezpečili súlad s právom EÚ,“ dodal hovorca EK.

Slovensko sa snaží stabilizovať dodávky energií po prudkom raste cien spôsobenom vojnou v Iráne a po prerušení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba v dôsledku jeho poškodenia na Ukrajine.

Podľa pravidiel prijatých slovenskou vládou je predaj nafty na čerpacích staniciach obmedzený na plnú nádrž automobilu plus jeden kanister s maximálnym objemom 10 litrov. Zároveň bol zavedený aj dočasný zákaz jej vývozu a vyššie ceny nafty pre vozidlá so zahraničnou ŠPZ na základe priemeru cien v Česku, Rakúsku a Poľsku. Opatrenia platia 30 dní a netýkajú sa benzínu a špeciálnych vozidiel určených v nariadení.

