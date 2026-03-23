Maďari chceli, aby Lavrov pomohol Pellegrinimu. V prepise uniknutého rozhovoru sa spomína aj Dankova SNS

Ako sme vás počas pondelka informovali, denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o ich priebehu a navrhol možné riešenia.
Maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi zároveň na svojich sociálnych sieťach zverejnil kompletný prepis jedného z rozhovorov – týkal sa slovenskej politiky. Konkrétne sa v ňom spomína meno vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho a šéfa SNS Andreja Danka.
Výhra sociálnych demokratov
Ako upozornili viaceré domáce médiá, ide o prvý kompletný prepis rozhovoru, na ktorý Panyi upozornil už v roku 2024. Zo zverejnenej komunikácie vyplýva, že Szijjártó žiadal Lavrova o prijatie Petra Pellegriniho.
„Ako vieš, 29. februára sa na Slovensku konajú voľby a pre nás je veľmi dôležité, aby tamojšia koalícia mohla pokračovať. Chápem, že to môže znieť zvláštne, ale my, maďarskí konzervatívci, dúfame vo víťazstvo sociálnych demokratov, pretože sú jedinou racionálnou silou v slovenskej politike, ktorá pôsobí bez zahraničného vplyvu,“ uviedol.
„Včera tu bol premiér Pellegrini a povedal nám, že ak by ho váš premiér mohol prijať hoci len na pol hodiny, bola by to veľká pomoc pre víťazstvo vo voľbách,“ povedal ďalej šéf maďarskej diplomacie. Lavrovovi tiež naznačil, že dôležité je aj to, aby hranicu 5 % preliezla Dankova SNS.
„Dovoľ mi ešte raz zdôrazniť, aké je pre nás dôležité, aby koalícia na Slovensku mohla pokračovať,“ povedal na záver rozhovoru Szijjártó. Lavrov mu na to odpovedal: „Kedykoľvek, priateľ môj. Všetko dobré.“
Pellegrini poslal stanovisko
K zverejneným informáciám už zaujala stanovisko aj Kancelária prezidenta SR. Ako uviedli pre Denník N, v Moskve malo ísť o štandardné rokovanie.
„Prezident SR Peter Pellegrini sa nenechá nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. V roku 2020 sa ako vtedajší predseda vlády zúčastnil na štandardnom politickom rokovaní s predsedom vlády Ruskej federácie na tému energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol Prezidentský palác.
Samotný maďarský minister označil nové informácie týkajúce sa jeho osoby za lži.
Európska únia považuje správy o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne informoval Rusko o zasadnutiach EÚ, za veľmi znepokojujúce, uviedla hovorkyňa Únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová. Brusel podľa nej očakáva, že maďarská vláda tieto obvinenia vysvetlí.
