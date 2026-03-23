Maďari chceli, aby Lavrov pomohol Pellegrinimu. V prepise uniknutého rozhovoru sa spomína aj Dankova SNS

Jakub Baláž
"Včera tu bol premiér Pellegrini a povedal nám, že ak by ho váš premiér mohol prijať hoci len na pol hodiny, bola by to veľká pomoc pre víťazstvo vo voľbách," povedal v telefonáte Lavrovovi šéf maďarskej diplomacie.

Ako sme vás počas pondelka informovali, denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o ich priebehu a navrhol možné riešenia.

Maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi zároveň na svojich sociálnych sieťach zverejnil kompletný prepis jedného z rozhovorov – týkal sa slovenskej politiky. Konkrétne sa v ňom spomína meno vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho a šéfa SNS Andreja Danka.

Výhra sociálnych demokratov

Ako upozornili viaceré domáce médiá, ide o prvý kompletný prepis rozhovoru, na ktorý Panyi upozornil už v roku 2024. Zo zverejnenej komunikácie vyplýva, že Szijjártó žiadal Lavrova o prijatie Petra Pellegriniho.

Ako vieš, 29. februára sa na Slovensku konajú voľby a pre nás je veľmi dôležité, aby tamojšia koalícia mohla pokračovať. Chápem, že to môže znieť zvláštne, ale my, maďarskí konzervatívci, dúfame vo víťazstvo sociálnych demokratov, pretože sú jedinou racionálnou silou v slovenskej politike, ktorá pôsobí bez zahraničného vplyvu,“ uviedol.

Včera tu bol premiér Pellegrini a povedal nám, že ak by ho váš premiér mohol prijať hoci len na pol hodiny, bola by to veľká pomoc pre víťazstvo vo voľbách,“ povedal ďalej šéf maďarskej diplomacie. Lavrovovi tiež naznačil, že dôležité je aj to, aby hranicu 5 % preliezla Dankova SNS.

Dovoľ mi ešte raz zdôrazniť, aké je pre nás dôležité, aby koalícia na Slovensku mohla pokračovať,“ povedal na záver rozhovoru Szijjártó. Lavrov mu na to odpovedal: „Kedykoľvek, priateľ môj. Všetko dobré.

Pellegrini poslal stanovisko

K zverejneným informáciám už zaujala stanovisko aj Kancelária prezidenta SR. Ako uviedli pre Denník N, v Moskve malo ísť o štandardné rokovanie.

Prezident SR Peter Pellegrini sa nenechá nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. V roku 2020 sa ako vtedajší predseda vlády zúčastnil na štandardnom politickom rokovaní s predsedom vlády Ruskej federácie na tému energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol Prezidentský palác.

Samotný maďarský minister označil nové informácie týkajúce sa jeho osoby za lži.

Európska únia považuje správy o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pravidelne informoval Rusko o zasadnutiach EÚ, za veľmi znepokojujúce, uviedla hovorkyňa Únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová. Brusel podľa nej očakáva, že maďarská vláda tieto obvinenia vysvetlí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brusel žiada vysvetlenie: Správy o kontakte Szijjártóa s Ruskom označil za znepokojujúce

Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac