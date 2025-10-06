Kaliňak potvrdil, že Oskar Rózsa pracuje na rezorte obrany: Toto má mať na starosti

Foto: TASR - Veronika Mihaliková, Reprofoto: Youtube (grotrian)

Nina Malovcová
Skladateľ, ktorý upravil štátnu hymnu, získal miesto na ministerstve obrany.

Hudobný skladateľ Oskar Rózsa, ktorý sa v minulosti postaral o novú úpravu slovenskej štátnej hymny, začal spolupracovať s Ministerstvom obrany SR. O jeho pôsobení na rezorte informoval ako prvý bývalý minister obrany Jaroslav Naď zo strany Demokrati počas tlačovej konferencie. Jeho vyjadrenie malo ironický podtón.

„Podľa mojich informácií nastúpil na ministerstvo obrany človek, ktorého by ste si ako prvého predstavili ako hrdého vojaka, odborníka na obranu a človeka, ktorý má rezortu čo odovzdať, a tým je Oskar Rózsa,“ uviedol Naď. Ako píše TV Markíza, informáciu následne potvrdil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého skladateľ pracuje pre rezort na dohodu.

Spolupráca s Vojenskou hudbou Ozbrojených síl SR

Robert Kaliňák vysvetlil, že s Oskarom Rózsom už spolupracoval v minulosti. „Po mojich výborných dlhoročných skúsenostiach s pánom Oskarom Rózsom, keď sme spolupracovali pri úspechoch hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, som si dovolil ho požiadať o spoluprácu opäť, tentoraz pri Vojenskej hudbe Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ uviedol minister.

Reprofoto: Youtube (grotrian)

Podľa jeho slov sa skladateľ podieľal aj na príprave aranžmánu hudobného programu počas Stredoeurópskej obrannej konferencie na Bratislavskom hrade. Kaliňák dodal, že išlo o úspešnú reprezentáciu Slovenska pred zahraničnými partnermi.

Pre štát pracoval už aj v minulosti

Oskar Rózsa má so štátnymi inštitúciami skúsenosti. V minulosti vytvoril novú úpravu štátnej hymny pre Ministerstvo kultúry SR, čo vyvolalo rozsiahlu diskusiu aj medzi hudobníkmi a verejnosťou.

