Organizuje protest v bašte vládnej koalície: Stratili sme morálny kompas, mnohí sme ale stále presvedčení Európania

Protesty pokračujú. Pripomenú si sedem rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, výročie vojny na Ukrajine, i to, že Slovensko je Európa. Vo štvrtok sa konali zhromaždenia v Spišskej Novej Vsi, v Krupine a v Žiline. Dnes sa pridajú ďalšie mestá. Celkovo ich bude asi 60 na Slovensku i v zahraničí. Po Gelnici či Stropkove sa zapoja i Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Lučenec, Modra, Námestovo, Kremnica či Hlohovec.

Článok pokračuje pod videom ↓

Posledné spomenuté mesto, Hlohovec, je jedným z tých, kde dlhodobo vo voľbách vedú strany dnešnej koalície, prípadne hnutie Republika. Rozhodlo sa však k protestom pripojiť a z Námestia sv. Michala odkázať, že „Slovensko je Európa!“

Interez oslovil organizátora zhromaždenia, bývalého primátora Miroslava Kollára. Ten vysvetľuje, prečo sa Hlohovec rozhodol pripojiť k iným mestám, i to, čo všetko im stálo v ceste.

„Priatelia, keďže nám mesto odmietlo deliť sa o informáciu o konaní spomienky na Jána a Martinu na všetkých svojich informačných kanáloch a Mestské kultúrne centrum nám zas odmietlo odvysielať pozvánku na stretnutie v mestskom rozhlase, poprosím vás, pozvite vašich priateľov a známych,“ napísal na sociálnej sieti deň pred protestom.

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať protestné zhromaždenie v Hlohovci?

Pretože sa už príliš veľa Hlohovčanov a Hlohovčaniek pýtalo, kedy sa budú môcť zúčastniť protestu aj v Hlohovci a nebudú musieť cestovať do okolitých miest. Chcel som dať ľuďom z nášho mesta príležitosť ukázať, že aj u nás žije mnoho tých, ktorí sú presvedčení demokrati a Európania.

Vôbec netreba prepadať panike, na Slovensku je nás takých stále významná väčšina, čo budúcnosť Slovenska vidíme na demokratickom Západe a nie na chudobnom a diktátorskom východe.

V Hlohovci vo voľbách dlhodobo vedie strana Roberta Fica. Možno ho nazvať baštou Smeru-SD?

Už ani nie tak baštou Smeru, ale povedzme že baštou strán súčasnej vládnej koalície spolu s Republikou, ktoré získavajú v parlamentných voľbách väčšinu, ale takto volí Hlohovec od roku 1989 historicky stále.

Venujeme sa aj dôležitým témam. Veríme, že tieto informácie by mali byť prístupné pre všetkých, preto sme sa tento článok rozhodli odomknúť.💡Žurnalistika však nie je zadarmo. Spraviť sme tak mohli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

Akú očakávate účasť na proteste?

Netuším. Ak nás bude desať, budem rád, ak nás bude dvesto, rovnako. Vytvárame priestor pre každého z Hlohovca a okolia, kto si chce prísť pripomenúť pamiatku Jána a Martiny, pomôcť nezabudnúť na to, čo k tomu viedlo a to, že len pokiaľ Slovensko zostane súčasťou demokratickej Európy, bude priestor na minimalizovanie takýchto hrôz.

Ste bývalý primátor mesta, budete rečniť?

Rok a pol som už mimo veľkej aj malej politiky, protest organizujem ako aktívny občan, budem ho moderovať. A keďže som svoju profesionálnu dráhu po roku 1990 začínal ako novinár, prečítam aj vyhlásenia novinárskych organizácií a novinárov na pamiatku Jána a Martiny.

S príhovormi vystúpia kulturologička Ľudmila Bistáková, študentská líderka z roku 1989 a filmová producentka Zuzana Mistríková, vysokoškolský profesor František Duchoň alebo politológ Grigorij Mesežnikov. Jednu z básní Jána Kuciaka prečíta pedagóg a divadelník Brian Brestovanský.

Čo chcete ľuďom odkázať?

Že sme len pár rokov od tejto hroznej vraždy ako spoločnosť opäť stratili morálny a hodnotový kompas. O to citlivejší musíme byť na každý náznak nabúravania princípov právneho štátu, podkopávania demokratických inštitúcií, obchádzania pravidiel.

Pokušenie je veľké. Veľká bude aj cena, ktorú za návrat starých čias zaplatíme. Ján s Martinou ju zaplatili za nás. Svojimi životmi. Tak neblbnime.

Spomínate si na protesty „Postavme sa za slušné Slovensko“ po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?

Áno. Po dvadsiatich rokov od protestov proti Mečiarovi som bol znovu na námestiach. Najabsurdnejšiu spomienku, ktorú na tie dni mám, je zvolanie Bezpečnostnej rady štátu po „odhalení“ dlažobných kociek v Bratislave a na milión eur na stolíku na Úrade vlády, ktoré Fico na tlačovke ponúkal za informácie o vrahoch.

Aký odkaz by mali zanechať dnešné protesty, ktoré sú pripomienkou ich vyhasnutých životov?

Sedem rokov od vraždy Jána a Martiny spomíname a hľadáme zmysel tejto brutálnej smrti dvoch mladých ľudí. Ale vražda nikdy nemá zmysel. Vždy to bude brachiálny akt zasahujúci do života obetí, ich rodín, v prípade vraždy novinára do celej spoločnosti.

Je elementárna povinnosť, že boli odsúdení vrahovia. Ale je dôležité, aby boli odsúdení aj objednávatelia. A to sa dá len vtedy, ak zostaneme demokratickou, európskou krajinou.