Orbánova delegácia pristála v Moskve: Stretnutie s Putinom, Maďarsko ďakuje Rusku za lacné energie

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Viktor Orbán pricestoval na stretnutie s Vladimirom Putinom.

Lietadlo maďarských ozbrojených síl s delegáciou premiéra Viktora Orbána, ktorú má prijať ruský prezident Vladimir Putin, pristálo v piatok dopoludnia na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo.

Oznámil to po prílete šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán pred odletom na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pre verejnoprávnu televíziu M1 uviedol, že dúfa, že do Moskvy aj dorazia, pretože pre vojnu na Ukrajine to nebude také jednoduché.

Záujem o mier

Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi to povedal v Moskve predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov Maďarsko je pripravené prispieť k úspechu mierových rokovaní. S odvolaním sa server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Naše názory na medzinárodné záležitosti sa možno nezhodujú vo všetkom, ale spoločne sme vytvorili atmosféru, v ktorej sa dá diskutovať o všetkých otázkach,“ povedal Putin a dodal, že to im dáva spôsob nielen sa rozprávať, ale aj nájsť riešenia problémov.

Putin ocenil Orbánov „vyvážený názor“ na Ukrajinu, na čo Orbán zareagoval slovami, že v historických víziách urobili veľa pre spoluprácu medzi oboma národmi a dúfa, že ešte urobia oveľa viac.

Maďarský premiér hovoril o pokračujúcich vzťahoch Maďarska a Ruska a pripomenul, že sa ich nevzdali pod žiadnym tlakom. „Zásobovanie Maďarska energiou je naďalej silne určené Ruskom. Vysoko si cením spoľahlivé dodávky energie,“ podčiarkol Orbán ešte pred stretnutím s Putinom.

Poďakovanie Rusku

Podľa jeho slov je potrebné letieť veľkou obchádzkou a z Budapešti musela delegácia odletieť o 04.00 h. Z fotografie, ktorú Szijjártó zverejnil, vyplýva, že do Moskvy letel aj minister výstavby a dopravy János Lázár.

Bez energetických zdrojov z Ruska by sa účty maďarských rodín za energie strojnásobili, čo je, samozrejme, neprijateľné. Dnes pracujeme na tom, aby energetická spolupráca medzi Maďarskom a Ruskom mohla pokračovať bez prerušení,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.

