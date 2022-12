Orbán navrhuje zrušenie Európskeho parlamentu. Vraj je to „bažina“ plná korupcie, ktorá stratila dôveryhodnosť

Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že je čas „vypustiť bažinu“ v Európskej únii. Vyjadril sa tak v stredu počas výročnej medzinárodnej tlačovej konferencie v Budapešti s tým, že by to podľa neho mohlo viesť k rozpusteniu zákonodarného zboru eurobloku.

Najnovší korupčný škandál, v ktorom bolo zapletených niekoľko členov Európskeho parlamentu podľa neho spochybnil dôveryhodnosť tejto inštitúcie a preto podporuje jej zrušenie v podobe, v akej existuje v súčasnosti.

„Maďari by boli radi, keby bol Európsky parlament v jeho súčasnej podobe rozpustený,“ skonštatoval Orbán a dodal, že je jednoduché odpovedať na to, do akej miery bola (škandálom) poškodená reputácia Európskeho parlamentu v Maďarsku, pretože nebola poškodená vôbec, lebo „už ani nižšie nemôže byť“.

EÚ verzus Orbán

Takmer trojhodinová tlačová konferencia, ktorá sa koná každoročne, býva jedinou príležitosťou, keď Orbán reaguje aj na otázky od zahraničných a kritických maďarských médií.

Populistický líder je dlhodobo v konflikte s európskymi inštitúciami, ktoré ho obviňujú z porušovania demokratických noriem a podporovania rozsiahlej korupcie v krajine, v stredu však využil príležitosť a kritizoval Európsky parlament za nedávno odhalený korupčný škandál, pričom si požičal aj známu frázu od bývalého amerického prezidenta Trumpa a vyhlásil, že je čas „vypustiť bažinu“ v Bruseli.

Jeho stredajšia tlačová konferencia tiež prišla v čase, keď Únia zmrazila viac ako 12 miliárd eur pre Maďarsko v súvislosti s problémami s nezávislosťou súdnictva, rozšírenou korupciou a právami menšín.

K napätiu medzi Budapešťou a Bruselom pritom prispieva aj vystupovanie maďarskej vlády proti sankciám, ktoré uvalil blok na Rusko pre jeho vojnu na Ukrajine. Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca ruského vodcu Vladimira Putina v EÚ, opakovane tvrdí, že sankcie sú neefektívne a že európsku ekonomiku poškodzujú viac ako ruskú.

Orbán by sankcie najradšej zrušil

„Ak by to bolo na nás, žiadne sankcie by neboli,“ vyjadril sa v stredu s tým, že v budúcnosti nepodporí žiadne ďalšie balíky sankcií proti Rusku, no nebude Únii brániť v ich prijatí. „Nie je v našom záujme navždy rozdeliť európsku a ruskú ekonomiku, takže sa snažíme z našej ekonomickej spolupráce s Rusmi zachrániť, čo sa dá,“ doplnil.

Maďarsko pritom bojuje s jednou z najvyšších inflácií v Európe a tiež trápiacou sa menou, ktoré spôsobili výrazný rast cien. V novembri prekročila inflácia v Maďarsku 22 % a hodnota forintu oproti euru od začiatku roka klesla o takmer 10 %.

Orbán však tvrdí, že jeho vláda má plány na zníženie inflácie na jednociferné úrovne do budúceho decembra a čoskoro predstaví program, ktorý zruší daň z príjmu pre ženy do 30 rokov, ktoré majú deti.