Orbán napína svaly: Bez ruskej ropy nebude plyn, Maďarsko plánuje pozastaviť dodávky na Ukrajinu

Maďarsko postupne pozastaví dodávky plynu na Ukrajinu a bude ich skladovať na svojom území až dovtedy, kým do krajiny opäť nezačne prúdiť ropa cez ropovod Družba.
Uviedol to v stredu v príspevku na sociálnej sieti Facebook maďarský premiér Viktor Orbán, informuje TASR.
Orbán hovorí o blokáde ropovodu
„Fungovanie ropovodu Družba blokuje Ukrajina už 30 dní. Voči ukrajinskému vydieraniu sa zatiaľ úspešne bránime, vďaka zastropovaným cenám platia Maďari najmenej na čerpacích staniciach v celej Európe. Musíme však urobiť krok vpred,“ uviedol Orbán s tým, že v záujme „prelomenia ropnej blokády“ a bezpečného zásobovania energiami sú pre Maďarsko teraz nevyhnutné ďalšie opatrenia.
„Preto postupne zastavíme dodávky plynu z Maďarska na Ukrajinu, a množstvo plynu, ktoré u nás zostane, doma uskladníme. Kým Ukrajina nedodá ropu, od Maďarska nedostane plyn,“ dodal Orbán. Ako podotkol, v súčasnosti je podľa neho potrebné naplniť maďarské zásobníky plynu v záujme ochrany energetickej bezpečnosti krajiny.
Spor sa vyostruje aj na úrovni EÚ
Ukrajina podľa neho útočí aj na južný plynovod zásobujúci Maďarsko, a preto sa krajina musí v tomto smere zariadiť. Kyjev tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry po ruskom útoku na časť ropovodu Družba z 27. januára. Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico však hovoria o otáľaní pri obnove prevádzky a politickom vydieraní Ukrajiny.
Konflikt medzi Kyjevom a Budapešťou sa vyostril po ultimáte Orbána, ktorý odblokovanie pomoci EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu.
Európska komisia v reakcii na to oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku ropovodu. Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v liste lídrom EK Ursule von der Leyenovej a Antóniovi Costovi potvrdil, že Ukrajina súhlasila s ponukou EÚ na finančnú a technickú podporu opravy ropovodu Družba.
Nahlásiť chybu v článku