Opozícia vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie. Dôvodov má byť viacero

TASR
Tomáš Čapák
K výzve na odstúpenie sa po PS pridala aj strana SaS a Hnutie Slovensko.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie. Dôvody sú podľa hnutia viaceré, vrátane podozrenia z porušenia zákonnej povinnosti v súvislosti so sobotňajšou (30. 8.) nehodou v Nitre, ktorej bol šéf tajnej služby účastníkom. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda PS Michal Šimečka. TASR o tom informoval z mediálneho oddelenia hnutia Samuel Chrťan. K výzve na odstúpenie sa pridala aj opozičná strana SaS a Hnutie Slovensko.

Gašpar podľa PS nemal na svoj post žiadnu kvalifikáciu a riaditeľom sa stal len ako „záplata“ za svojho otca, aby strážil záujmy „rodinného klanu“. „Včera sa navyše objavilo podozrenie, že si nesplnil svoju zákonnú povinnosť – športové auto, s ktorým havaroval a zranil maloletú osobu, nemal uvedené v majetkovom priznaní. Na riaditeľa SIS musia platiť tie najprísnejšie kritériá. Pán Gašpar ich nespĺňa ani náhodou,“ doplnil Šimečka.

Podajú podnet

PS zároveň avizovalo podanie podnetu na Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal, či Gašpar v tejto veci postupoval správne a zákonne. Okrem toho požiada podpredsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Petra Šuca, aby tému dopravnej nehody zaradil ako prvý a hlavný bod programu. Výbor sa má uskutočniť 17. septembra, priblížila členka výboru Zuzana Števulová na nedeľnej tlačovej konferencii.

Symbol arogancie moci

Predseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že Gašpar jazdou proti predpisom ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Na pomoc pri nehode v Nitre mu podľa neho okamžite pribehol jeho otec s kolegami. Nehodu podľa Gröhlinga bagatelizujú a útočia na opozíciu. „Pavol Gašpar je symbolom arogancie moci, rodinkárstva a neschopnosti. Tento človek nemal byť nikdy šéfom SIS. Dnes je nad slnko jasné, že musí odstúpiť,“ vyhlásil predseda strany.

Na nehodu reagoval aj predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. „Človek, ktorý v obci jazdí obrovskou rýchlosťou v šľapkách, na technicky nespôsobilom vozidle, ktoré ani neuviedol v majetkovom priznaní, pri predbiehaní cez plnú čiaru spôsobí dopravnú nehodu a zraní maloleté dieťa, nemá čo robiť na čele SIS,“ zdôraznil.

Šéf tajnej služby bol v sobotu účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Gašpar na sociálnej sieti ozrejmil, že celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou.

