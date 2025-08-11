Opozícia reaguje na zrušenie tendra na záchranky: Ďalšiu šancu Šaškovi už nedajú, žiadajú jeho hlavu

Tomáš Mako
TASR
Opozičné strany trvajú na odstúpení Kamila Šaška z funkcie ministra zdravotníctva.

Opozičné strany vítajú rozhodnutie o zrušení tendra na záchranky. PS, SaS a KDH naďalej trvajú na tom, aby minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odstúpil z funkcie.

Strany to uviedli v reakcii na ministrovo pondelkové stanovisko, v ktorom o zrušení tendra informoval.

Podozrievajú ho, že o možnej korupcii vedel

„My tento jeho výrok vítame. Samozrejme, chceme ho ale upozorniť, že sa nemá hrať na veľkodušného záchrancu spoločnosti, pretože celý tento zbabraný tender spôsobil práve on. Nevidíme dôvod, aby sa po takom zbabranom tendri, kde sú priame podozrenia z politickej korupcie, minister Kamil Šaško vyhol svojej politickej zodpovednosti,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za opozičné KDH Peter Stachura.

Líder opozičného PS Michal Šimečka ministra skritizoval, že namiesto na avizovanej tlačovej konferencii rozhodnutie oznámil prostredníctvom videa. Naďalej však podľa neho musí skončiť. „Buď o všetkých prepojeniach a politickej korupcii vedel a je to celé jeho maslo na hlave, alebo nevedel, a potom je slabý minister, za ktorého riadia ministerstvo jeho úradníci a oligarchovia v pozadí,“ skonštatoval.

Rovnako na Šaškovom odstúpení trvá aj opozičná SaS. Rozhodnutie o zrušení tendra podľa nej potvrdilo, že kritika opozície bola oprávnená. Pripomenula, že pri výberovom konaní zostáva stále veľa nezodpovedaných otázok. „Ide však o obrovské množstvo pochybení a zvláštnych zhôd okolností. Za týchto podmienok by správnym riešením bolo aj odvolanie ministra Šaška,“ skonštatovala strana.

Opozičné hnutie Slovensko rozhodnutie o zrušení tendra privítalo. „Oplatilo sa makať aj počas leta – zlodejský tender bude zrušený a dve miliardy určené na záchranu životov sú nateraz zachránené,“ uviedlo.

Šéf OS ZZS už skončil, náhrada by mala byť známa už zajtra

Minister zdravotníctva v pondelok informoval, že v utorok (12. 8.) poverí vedením Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zákonné zrušenie tendra na záchranky.

Rozhodnutie odôvodnil prvými výsledkami analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň operačné stredisko. Tie podľa ministra ukázali existenciu právnej neistoty, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho tendra. Zároveň tak podľa neho mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu.

Tender na záchranky kritizovala opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Poslanci by o návrhu na odvolanie mali rokovať v stredu (13. 8.) na mimoriadnej schôdzi.

Šaško deklaroval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Šéf OS ZZS SR Marián Povolný sa v pondelok vzdal funkcie.

