Opitý a bez vodičského preukazu: Mladý vodič spôsobil nehodu a z miesta ušiel

Po dopravnej nehode na ceste I/12 v okrese Čadca ušiel z miesta nehody 21-ročný vodič s 2,06 promile alkoholu. Žilinská krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

Dvadsaťjedenročný muž mal viesť vozidlo značky VW Passat od obce Skalité smerom do centra obce Čierne, pričom narazil do zadnej ľavej časti pred ním jazdiaceho vozidla VW Sharan, ktoré po náraze odhodilo do zvodidiel.

„Vodič VW Passat si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a odišiel z miesta dopravnej nehody. Po veľmi krátkom čase sa podarilo hliadke z Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci vozidlo ako aj vodiča vypátrať v obci Čierne,“ priblížila polícia.

Policajti ďalej zistili, že vodič má zadržaný vodičský preukaz. Mužovi policajti obmedzili osobnú slobodu a čelí obvineniu z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.