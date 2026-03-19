Opatrenia zaviedli celoplošné, žiadna pumpa nehlásila problémy. Vláda je v panike, hovoria analytici

Rozhodnutie vlády obmedziť tankovanie nafty a zaviesť osobitné ceny pre zahraničné vozidlá vyvolalo kritické reakcie. Ozvala sa iniciatíva Dáta bez pátosu, ktorá tvrdí, že opatrenia prichádzajú bez jasného opodstatnenia a môžu mať negatívne dôsledky.
Dáta bez pátosu na sociálnej sieti upozorňujú, že podľa dostupných informácií neexistujú signály o reálnom nedostatku palív. „Žiadna rafinérka u nás ani v okolí nekomunikovala absolútne žiaden nedostatok palív vo výrobe, v ponuke, v dodávkach,“ uvádzajú analytici.
Rozhodnutie nášho premiéra najnovšie kritizoval aj Andrej Babiš. Zavádzať dvojité ceny nafty podľa neho nie je dobré. „Samozrejme to nie je dobre, pretože my sme ako Česká republika (so Slovenskom) prepojení, je tam aj produktovod. A ja sa spýtam pána premiéra, prečo sa tak rozhodli,“ uviedol Babiš pred dnešným samitom EÚ. Od Fica chce odpovede.
Otázniky nad cenami a fungovaním trhu
Iniciatíva poukazuje na to, že problém môže súvisieť s cenovou politikou. Podľa nej môže byť rozdiel medzi veľkoobchodnými a maloobchodnými cenami dôvodom, prečo niektoré čerpacie stanice obmedzujú predaj.
„Nie je ceduľa NEMÁME na čerpačke dôsledok neschopnosti konkurovať monopolom diktovaným dnes nízkym maloobchodným cenám pri zvýšených cenách dodávok?“ pýtajú sa. Zároveň dodávajú, že menšie siete sa môžu brániť stratám. „Nie je to zastavenie predaja niektorých malých sietí prirodzenou obranou a minimalizáciou strát?“
Kritika smeruje aj na postup vlády
Dáta bez pátosu kritizujú aj spôsob prijímania opatrení. Tvrdia, že podobné zásahy bývajú rýchle a plošné, bez dôkladného zhodnotenia ich dosahov. „Vždy sme všetky regulácie, dotácie a opatrenia robili hneď, tlačovkou a celoplošne, s megaškodami pre obyvateľov, štát aj ekonomiku,“ uvádzajú.
Iniciatíva zároveň kladie otázky aj smerom k dohľadu nad trhom a činnosti inštitúcií. „Je normálne teraz pri nákupoch drahej neruskej ropy mať ďaleko najnižšie koncové ceny na čerpačkách rafinérky?“ pýtajú sa. Na záver pridávajú aj ironickú poznámku na adresu kontrolných orgánov. „Fakt nič nikoho netrkne? Na Protimonopolnom dovolenka?“
Fico hovorí o dôsledkoch ropnej núdze
Vláda v stredu prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia SR. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia SR osobitná cena motorovej nafty, stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko.
Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Pripomenul, že vláda musela už skôr vyhlásiť stav ropnej núdze preto, že je potrebné dodávať rafinérii Slovnaft ropu aj zo štátnych zásob. Táto situácia umožňuje kabinetu robiť aj ďalšie opatrenia, ktoré obmedzujú spotrebu motorovej nafty.
„Došlo k situácii, že na severe Slovenska doslova vyschli desiatky čerpacích staníc, pretože cena je v porovnaní s Poľskom podstatne nižšia a oplatilo sa, alebo stále sa ešte opláca, občanom Poľska prísť na územie Slovenska za nákupnou turistikou a zásobovať sa pohonnými látkami na území Slovenska. To spôsobuje nestabilitu, a preto sme pristúpili k rozhodnutiu, že urobíme obmedzujúce opatrenia, ktoré sú pomerne kategorické, až extrémne, ale pravdepodobne iná cesta v stave, keď nám pán Zelenský tak pomáha, ani neexistuje,“ konštatoval Fico.
Opatrenia budú zatiaľ platiť 30 dní
Zdôraznil, že schválené vládne nariadenie bude platiť 30 dní, a to od štvrtka (19. 3.), keď bolo zverejnené v Zbierke zákonov. Zároveň avizoval, že ak sa to ukáže ako potrebné, vláda schváli predĺženie jeho účinnosti. Podľa premiéra je pochopiteľné, že nariadenie obsahuje aj výnimky z týchto obmedzení. Týkajú sa napríklad polície, armády, hasičov či záchrannej služby. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR môže osobitným rozhodnutím určiť ďalšie vozidlá, ktoré budú mať výnimku.
„Predpokladám, že budú pokusy toto nariadenie obchádzať. Vždy je to tak, ale myslím si vo všeobecnosti, že toto nariadenie bude mať svoj efekt a že trošku utlmíme tú nákupnú turistiku, ktorú dnes pociťujeme pri pohonných hmotách,“ zhodnotil Fico. Opätovne odmietol kritiku opozície, že v SR sú príliš vysoké ceny pohonných látok.
„Slovensko, pokiaľ ide o naftu, ju má najlacnejšiu vo V4 a podstatne lacnejšiu, ako to je v Rakúsku. A pokiaľ ide o benzíny, tam sme na rovnakej cenovej úrovni s ostatnými krajinami V4, ale sme lacnejší ako v Rakúsku. A tento trend, túto politiku a tento politický cieľ vlády SR mienime dodržiavať aj v nasledujúcich dňoch,“ doplnil premiér.
