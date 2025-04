Opäť vo veľkom stúpa záujem o predčasný dôchodok. Pozrite sa, čo všetko musíte splniť, ak nad ním premýšľate tiež

Masívne odchody Slovákov a Sloveniek do predčasných dôchodkov sú hitom aj v tomto roku. Sú o tom presvedčení analytici z Dáta bez pátosu. Tí už viackrát upozornili, že na Slovensku sa jednoducho mnohým seniorom neoplatí zostať zamestnanými, chodiť do práce a poberať mzdu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš síce podľa analytikov z Dáta bez pátosu podmienky po šialenom kroku svojho predchodcu Milana Krajniaka upravil a prestavil, ale nie tak, aby to seniorov do predčasného dôchodku prestalo lákať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však nateraz ďalšie zmeny v systéme odchodu do predčasného dôchodku neplánuje.

„Po našom opatrení sa výrazne znížil počet odchodov do predčasných dôchodkov a v ďalších mesiacoch tohto roka neočakávame výrazne zvýšený záujem o tento typ odchodu, čomu napomáha aj priaznivejší makroekonomický vývoj,“ uviedlo pre portál SITA Financie tlačové oddelenie ministerstva práce.

Štatistiky hovoria jasne

V roku 2022 išlo podľa analytikov za celý rok do predčasného dôchodku mesačne asi 1 000 seniorov. V roku 2025 je ich za prvé dva mesiace 8 000. „Priemerný novopriznaný predčasný dôchodok je 770 eur. Ak k tomu pridáte 50 eur mesačne z 13. dôchodku, vyjde vám v čistom mesačne 820 eur. A nemusíte ráno vstať do práce,“ uviedli analytici s tým, že počet zamestnaných Slovákov klesá o desaťtisíce ročne, ale počet dôchodcov raketovo rastie. Za posledný rok o 40 tisíc.

Štatistické údaje Sociálnej poisťovne za prvé dva mesiace roka 2025 nie sú podľa ministerstva práce smerodajné pre posúdenie počtu poistencov odchádzajúcich do predčasného starobného dôchodku (PSD). Hovoria o počte osôb, ktoré si podali žiadosti o PSD koncom minulého roka a začiatkom tohto roka o nich bolo rozhodnuté.

„Štatistiky preto len poukazujú na to, že koncom roka 2024 bol vyšší záujem o odchod do predčasného starobného dôchodku, čo aj ministerstvo práce očakávalo. Nemožno však hovoriť o masívnom odchode do predčasného dôchodku v tomto roku,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že ku koncu kalendárneho roka ide o štandardný jav, pretože ľudia zvažujú, čo sa im oplatí, aj s ohľadom na výšku valorizácie dôchodkov, prípadne aj nároku na vyplatenie 13. dôchodku.

Podmienky sú prísnejšie