Omeletu pravdepodobne pripravujete zle: Šéfkuchár prezradil správny postup. Túto chybu robí väčšina ľudí

Hoci sa zdá, že omeleta je jedným z najjednoduchších jedál na svete, podľa michelinského šéfkuchára ju väčšina ľudí robí nesprávne. Stačí vraj len niekoľko detailov a z obyčajných raňajok sa môže stať luxusný gurmánsky zážitok.
Paul Foster, ocenený šéfkuchár z Anglicka, ktorého reštaurácia Salt získala michelinskú hviezdu, odhalil, že kľúčom k dokonalej omelete je trpezlivosť, správna teplota a načasovanie. Rozhodne nejde len o to rozšľahať vajíčka a hodiť ich na panvicu, ako to robí väčšina ľudí, píše Mail Online.
Správna teplota je kľúčová
Podľa šéfkuchára je najčastejšou chybou pri príprave omelety zlá teplota panvice. Ak maslo len ticho steká, znamená to, že panvica je studená. Naopak, ak okamžite začne hnednúť, je príliš horúca. Ideálna teplota je vtedy, keď sa maslo jemne spení, no nezhnedne.
Šéfkuchár odporúča omeletu variť na stredne rozohriatej nepriľnavej panvici s kúskom masla. Aby sa omeleta nepripálila, môžete pridať aj pár kvapiek neutrálneho oleja – slnečnicový alebo rastlinný. Panvica by mala mať zároveň tú správnu veľkosť. Príliš malá panvica spôsobí, že sa omeleta nerozleje a pripáli, veľká ju zas nechá surovú.
Soľ až nakoniec
Ak pridávate soľ hneď po rozšľahaní vajec, robíte veľkú chybu. Soľ totiž rozkladá bielkoviny a mení textúru. Správne by ste mali soliť až tesne pred varením.
Mnohí však robia chybu už pri samotnom šľahaní. Podľa odborníka stačí šľahať len dovtedy, kým sa vajcia spoja. Ak to preženiete, vznikne pena a omeleta stratí svoju jemnosť. Navyše, použiť by ste mali presne tri vajcia. Menej nestačí a viac sa nedokáže uvariť rovnomerne.
No hlavne omeletu nikdy neotáčajte. Nechajte ju chvíľu odpočívať, asi 10 až 15 sekúnd, a potom ju jemne preložte do tretín, ako keby ste balili list papiera.
Prekladať by ste ju mali vtedy, keď je omeleta stuhnutá ako jeden kus, ale vrch je stále mierne tekutý a mäkký. Pomocou naberačky preložte jednu stranu do tretiny, a potom znova do tretiny, aby ste vytvorili zrolovaný efekt, následne opatrne preložte na teplý tanier tak, aby línia prehybu bola na spodnej strane.
Pred skladaním môžete pridať syr, šunku či bylinky, ale až na konci, aby sa jedlo nerozpadlo. Jemne nastrúhaný syr sa rovnomerne roztopí a dodá jemnosť. Na záver šéfkuchár odporúča potrieť omeletu kúskom masla pre lesklú glazúru a ozdobiť pažítkou či kvapkou crème fraîche.
Nahlásiť chybu v článku