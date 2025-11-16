Omeletu pravdepodobne pripravujete zle: Šéfkuchár prezradil správny postup. Túto chybu robí väčšina ľudí

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Máte radi omeletu?

Hoci sa zdá, že omeleta je jedným z najjednoduchších jedál na svete, podľa michelinského šéfkuchára ju väčšina ľudí robí nesprávne. Stačí vraj len niekoľko detailov a z obyčajných raňajok sa môže stať luxusný gurmánsky zážitok.

Paul Foster, ocenený šéfkuchár z Anglicka, ktorého reštaurácia Salt získala michelinskú hviezdu, odhalil, že kľúčom k dokonalej omelete je trpezlivosť, správna teplota a načasovanie. Rozhodne nejde len o to rozšľahať vajíčka a hodiť ich na panvicu, ako to robí väčšina ľudí, píše Mail Online.

Správna teplota je kľúčová

Podľa šéfkuchára je najčastejšou chybou pri príprave omelety zlá teplota panvice. Ak maslo len ticho steká, znamená to, že panvica je studená. Naopak, ak okamžite začne hnednúť, je príliš horúca. Ideálna teplota je vtedy, keď sa maslo jemne spení, no nezhnedne.

Šéfkuchár odporúča omeletu variť na stredne rozohriatej nepriľnavej panvici s kúskom masla. Aby sa omeleta nepripálila, môžete pridať aj pár kvapiek neutrálneho oleja – slnečnicový alebo rastlinný. Panvica by mala mať zároveň tú správnu veľkosť. Príliš malá panvica spôsobí, že sa omeleta nerozleje a pripáli, veľká ju zas nechá surovú.

Ilustračné foto: Freepik

Soľ až nakoniec

Ak pridávate soľ hneď po rozšľahaní vajec, robíte veľkú chybu. Soľ totiž rozkladá bielkoviny a mení textúru. Správne by ste mali soliť až tesne pred varením.

Mnohí však robia chybu už pri samotnom šľahaní. Podľa odborníka stačí šľahať len dovtedy, kým sa vajcia spoja. Ak to preženiete, vznikne pena a omeleta stratí svoju jemnosť. Navyše, použiť by ste mali presne tri vajcia. Menej nestačí a viac sa nedokáže uvariť rovnomerne.

No hlavne omeletu nikdy neotáčajte. Nechajte ju chvíľu odpočívať, asi 10 až 15 sekúnd, a potom ju jemne preložte do tretín, ako keby ste balili list papiera.

Prekladať by ste ju mali vtedy, keď je omeleta stuhnutá ako jeden kus, ale vrch je stále mierne tekutý a mäkký. Pomocou naberačky preložte jednu stranu do tretiny, a potom znova do tretiny, aby ste vytvorili zrolovaný efekt, následne opatrne preložte na teplý tanier tak, aby línia prehybu bola na spodnej strane.

Pred skladaním môžete pridať syr, šunku či bylinky, ale až na konci, aby sa jedlo nerozpadlo. Jemne nastrúhaný syr sa rovnomerne roztopí a dodá jemnosť. Na záver šéfkuchár odporúča potrieť omeletu kúskom masla pre lesklú glazúru a ozdobiť pažítkou či kvapkou crème fraîche.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vďaka tomuto triku v hre kameň, papier, nožnice vždy vyhráte: Stačí, keď urobíte toto. Je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac