Vďaka tomuto triku v hre kameň, papier, nožnice vždy vyhráte: Stačí, keď urobíte toto. Je to veľmi jednoduché

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Vyčistite si myseľ a pripravte sa na hru.

Hru kameň, papier, nožnice pozná určite každý. Táto obyčajná zábavná hra založená na šťastí rozhoduje, kto pôjde prvý alebo kto získa posledný kúsok pizze. No podľa vedcov sa za touto hrou skrýva oveľa viac – fascinujúca veda o ľudskej mysli. Dokonca vraj existuje spôsob, ako zvýšiť svoje šance na výhru.

Ako píše Mail Online, podľa austrálskej kognitívnej vedkyne Denisy Moerelovej tajomstvo úspechu v tejto hre nespočíva v pozorovaní súpera ani v hľadaní vzorcov. Ale naopak, musíte zabudnúť na všetko, čo sa stalo predtým.

Takto vždy vyhráte

Dr. Moerelová a jej tím analyzovali tisíce kôl počítačovej verzie tejto hry, pričom hráčom počas hry sledovali mozgovú aktivitu. Ukázalo sa, že keď hráči premýšľali o predchádzajúcich ťahoch, či už svojich alebo súperových, stávali sa predvídateľnejšími. Ich mozog totiž automaticky hľadá vzory a snaží sa vyhrať logikou. Problém je, že práve táto snaha o predvídanie často vedie k prehrám.

Naopak, víťazi hry sa dokázali odpútať od minulosti a zvoliť svoj ďalší ťah úplne náhodne. Ich mozgová aktivita bola pokojnejšia, bez známok uvažovania o predošlých kolách. Inými slovami – ich myseľ bola čistá.

Foto: Profimedia

Väčšina ľudí volí kameň

Zaujímavým zistením bolo aj to, že väčšina ľudí má prirodzený sklon voliť kameň. Pravdepodobne preto, že pôsobí silne a stabilne. No keďže túto voľbu robí mnoho hráčov, stáva sa z nej najľahšie čitateľná.

Preto ak chcete v hre kameň, papier, nožnice vyhrať, netvorte si žiadne stratégie. Neanalyzujte, ani nepredpokladajte, čo asi zvolí váš protihráč. Namiesto toho sa uvoľnite a nechajte vašu ruku rozhodnúť samu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite sa do svojich úst: Ak váš jazyk vyzerá takto, mali by ste spozornieť. Zdravý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac