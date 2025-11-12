Vďaka tomuto triku v hre kameň, papier, nožnice vždy vyhráte: Stačí, keď urobíte toto. Je to veľmi jednoduché

Hru kameň, papier, nožnice pozná určite každý. Táto obyčajná zábavná hra založená na šťastí rozhoduje, kto pôjde prvý alebo kto získa posledný kúsok pizze. No podľa vedcov sa za touto hrou skrýva oveľa viac – fascinujúca veda o ľudskej mysli. Dokonca vraj existuje spôsob, ako zvýšiť svoje šance na výhru.
Ako píše Mail Online, podľa austrálskej kognitívnej vedkyne Denisy Moerelovej tajomstvo úspechu v tejto hre nespočíva v pozorovaní súpera ani v hľadaní vzorcov. Ale naopak, musíte zabudnúť na všetko, čo sa stalo predtým.
Takto vždy vyhráte
Dr. Moerelová a jej tím analyzovali tisíce kôl počítačovej verzie tejto hry, pričom hráčom počas hry sledovali mozgovú aktivitu. Ukázalo sa, že keď hráči premýšľali o predchádzajúcich ťahoch, či už svojich alebo súperových, stávali sa predvídateľnejšími. Ich mozog totiž automaticky hľadá vzory a snaží sa vyhrať logikou. Problém je, že práve táto snaha o predvídanie často vedie k prehrám.
Naopak, víťazi hry sa dokázali odpútať od minulosti a zvoliť svoj ďalší ťah úplne náhodne. Ich mozgová aktivita bola pokojnejšia, bez známok uvažovania o predošlých kolách. Inými slovami – ich myseľ bola čistá.
Väčšina ľudí volí kameň
Zaujímavým zistením bolo aj to, že väčšina ľudí má prirodzený sklon voliť kameň. Pravdepodobne preto, že pôsobí silne a stabilne. No keďže túto voľbu robí mnoho hráčov, stáva sa z nej najľahšie čitateľná.
Preto ak chcete v hre kameň, papier, nožnice vyhrať, netvorte si žiadne stratégie. Neanalyzujte, ani nepredpokladajte, čo asi zvolí váš protihráč. Namiesto toho sa uvoľnite a nechajte vašu ruku rozhodnúť samu.
