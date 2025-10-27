Olympiáda by sa mohla vrátiť na známe miesto, ľudia sa jasne vyjadrili. Mesto spravilo referendum, takto skončilo

Približne dve tretiny obyvateľov nemeckého Mníchova v nedeľu v referende podporili návrh, aby sa ich mesto uchádzalo o organizovanie olympijských a paralympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Podľa predbežných výsledkov tento zámer podporilo 60,4 percenta občanov, informovala agentúra DPA.
Hlasovať v 106 volebných miestnostiach po celom meste mohlo približne 1,1 milióna ľudí a mnohí využili možnosť hlasovania poštou. Účasť bola rekordná – viac ako 460 000 osôb. Podľa DPA nateraz zostáva otvorené, či Mníchov skutočne zorganizuje druhé olympijské hry od roku 1972, keď sa olympiáda v Nemecku konala naposledy.
Záujem majú aj ďalšie mestá
O usporiadanie olympiády majú záujem aj Berlín, Hamburg a oblasť Porýnie-Porúrie. Mníchov chcel referendom zvýšiť svoje šance v domácom konkurenčnom boji. Bavorský premiér Markus Söder označil výsledok referenda za „veľmi silný signál.“ Štyria uchádzači môžu do konca mája budúceho roka v spolupráci s Nemeckým olympijským výborom (DOSB) doladiť svoje koncepty a vízie olympiád. Usporiadateľ olympijských a paralympijských hier bude známy na jeseň 2026.
Kritici rozhodnutie hlasujúcich rešpektujú, ale sú sklamaní. „Výsledok ukazuje, že väčšina obyvateľov Mníchova chce podať kandidatúru. Ide o demokratické rozhodnutie, ktoré rešpektujeme,“ povedal Ludwig Hartmann zo Strany zelených pre agentúru DPA. Dodal, že kritika v otázke nákladov, udržateľnosti a transparentnosti zostáva relevantná.
Hartmann ako podpredseda krajinského parlamentu je jedným z najvýraznejších oponentov mníchovskej kandidatúry. „Budeme dôsledne sledovať, či sľuby uvedené v žiadosti budú brané vážne, či to nebude iba prestížny projekt mesta, ale či bude realizovaný spravodlivo a udržateľne pre všetkých,“ dodal.
Náklady na olympiádu sa zatiaľ nedajú lepšie spresniť najmä pre roky 2040 alebo 2044, ktoré sú ešte v relatívne vzdialenej budúcnosti. Podľa štúdie univerzity v Oxforde olympijské hry vždy stáli výrazne viac, než sa pôvodne plánovalo. Týka sa to aj hier v Paríži 2024, ktoré sa často uvádzajú ako vzor energeticky a nákladovo nenáročných hier, no podľa štúdie stáli dvakrát viac, než sa pôvodne očakávalo.
Zástancovia olympiády v Mníchove tvrdia, že potenciálny hospodársky rast spôsobený olympiádou by výdavky ospravedlnil. Podľa viacerých ekonomických inštitútov však bude náročné dosiahnuť ziskovosť olympiády. Pre vysoké náklady referendá zastavili predchádzajúce kandidatúry Mníchova (na Zimné olympijské hry 2022) a Hamburgu (na letnú olympiádu v roku 2024).
