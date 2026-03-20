Ohrozené sú celé revíry: Na severe Slovenska sa šíri nebezpečná nákaza medzi zvieratami, vydali nariadenia

V dvoch poľovných revíroch v oblasti Rajeckej doliny bol potvrdený africký mor ošípaných (AMO). Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS). Spresnila, že nákaza bola potvrdená v revíroch Brezie-Stránske a Porubská v katastrálnych územiach obcí Kamenná Poruba a Kunerad (okres Žilina).
Celkovo boli nájdené tri uhynuté diviaky, pričom vzhľadom na ich blízkosť približne 500 metrov ide pravdepodobne o jednu rodinnú čriedu. „Tieto revíry už boli zaradené do reštrikčného pásma v súvislosti s výskytom AMO v oblasti Vyšehradného (okres Prievidza) z decembra 2025, čo je 20 kilometrov od nového ohniska. Nákaza sa tak postupne šíri pohorím Strážovských vrchov smerom k Malej Fatre, najmä prirodzeným pohybom diviačej zveri za potravou a úkrytom,“ uviedla ŠVPS.
Dobrou správou podľa ŠVPS je, že v dotknutých revíroch je zatiaľ nízka hustota diviakov, preto sa nepredpokladá taký prudký priebeh ako v oblasti Prievidze. „Z pohľadu chovu ošípaných je situácia priaznivá, keďže v okruhu 10 kilometrov sa nachádza len 12 malochovov a žiadne veľkochovy. Majitelia musia dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia AMO do ich chovov, opatrenia boli rovnako nariadené poľovníkom,“ dodala ŠVPS.
Poľovníci v rámci opatrení intenzívne vyhľadávajú uhynuté jedince a zabezpečujú ich bezpečné odstránenie. Lov zatiaľ nie je zakázaný, no situácia sa podľa ŠVPS priebežne vyhodnocuje a v prípade zhoršenia môže dôjsť aj k jeho obmedzeniu.
