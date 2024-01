Odmieta čakať na Pellegriniho: Danko začal zbierať podpisy na prezidentskú kandidatúru

Andrej Danko začal zbierať podpisy ako možný kandidát na prezidenta. Označuje to ako odpoveď na zdržanlivý postoj a naťahovanie času predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.

Zatiaľ sa nerozhodol

„Môžem povedať, že za 10 dní máme 10-tisíc podpisov. Len sa pripravujem na možnosti. To neznamená, že sme rozhodnutí,“ uviedol šéf národniarov v relácii Plusky.

Danko ďalej dodal, že nečakal, že by za 3 dni vyzbierali tisíc podpisov a za 10 alebo 12 dní 10-tisíc. Podľa jeho slov ho to v mnohých veciach viac zaväzuje a otvára to debatu v koalícii.

„Ľahšie sa mi rozpráva s Petrom Pellegrinim. Pretože mne už je jedno, čo urobí. Ale ak pôjde takýmto spôsobom na prezidenta, tak prehrá s Ivanom Korčokom,“ myslí si. Zároveň opäť skritizoval Pellegriniho za to, že naťahuje kampaň a jasne nehovorí, čo chce.

Podporil by aj Harabina

Podľa predsedu SNS sú jeho kroky len prípravou na vyloženie kariet na stôl, aby mohol rokovať tak ako s Petrom Pellegrinim, tak aj so Štefanom Harabinom. S tým má podľa jeho slov dobrý vzťah a podpisy pre seba zbiera len pre istotu. „Ak by sa snažili, aby nás v SNS dobehli, tak budem pripravený kandidovať,“ vyhlásil.

Danko si myslí, že mnohí voliči Slovenskej národnej strany majú problém s Pellegrinim a radšej by odovzdali hlas Harabinovi. „To je to, čo Pellegrini nechápe. Je príliš liberálny. Ja som mu podal priateľskú ruku, Pellegrini ju odmietol. Čo bude ďalej, to je jeho vec,“ povedal.

Zároveň podotkol, že o prezidentovi by mali ľudia vedieť všetko. „Vrátane jeho orientácie, či manierov, správania sa, či finančnej hotovosti. Musí povedať aj koľko má detí, koho má rád, s kým žije, z čoho je financovaná kampaň a potom si ľudia vyberú.“