Rozvádzame sa kvôli alkoholu, samovraždy rastú: Štát vydal najkomplexnejšiu štatistiku, ukazuje nelichotivý stav Slovenska

Pár týždňov pred Vianocami sa zdalo, že najväčším problémom Slovenska je reklama jedného z operátorov, v ktorej si jej tvorcovia dovolili použiť slovo „spermie“. Nuž, ako ukazujú štatistiky, rodiny sa rozpadávajú z úplne iných dôvodov, páchateľov trestných činov máme stále nadbytok a nedostatok pozornosti venovanej psychickému zdraviu sa odráža aj na počte samovrážd. Ak sa na stav našej krajiny chcete pozrieť zblízka, nazrite do Štatistickej ročenky 2023.

V článku sa dozviete aj: ako sme na tom so stereotypmi;

koľko zarábajú muži a koľko, naopak, ženy;

aké sú najčastejšie dôvody pre rozvody;

ktoré vekové kategórie častejšie páchajú samovraždy;

aký je stav liečených drogovo závislých ľudí.

Stále v jednom kolobehu

Podľa posledného eurobarometra sme na Slovensku náchylní stereotypizovať na základe pohlavia viac, ako vo veľkej väčšine krajín EÚ. Umiestnili sme sa na piatom mieste, pred nami sú z našich susedov iba Maďari.

Tento prieskum ukázal, že 73 percent Slovákov súhlasí s tvrdením, že „hlavnou úlohou ženy je starať sa o domácnosť“ a 75 percent ľudí si myslí, že „hlavnou úlohou muža je zarábať peniaze“. Tento „milý“ názor sa neustále odráža aj v priemernej mzde. Kým muži v roku 2022 mesačne zarobili v priemere 1 654 eur, ženy dostanú 1 343 eur. Miera nezamestnanosti u žien je 6,4 percenta, u mužov je to 5,9 percenta.

Jedna zo štúdií na túto tému pritom hovorí, že ak by sa podarilo krajinám znížiť rozdiely medzi mužmi a ženami, ich ekonomiky by si polepšili v priemere o 8,3 percenta, v prípade Slovenska by došlo k dodatočnému navýšeniu HDP o 8,6 percenta. Nuž, my však máme v hľadáčiku iné „dôležité“ a „sociálne“ témy.

Tri svadby, jeden rozvod

Ročenka štatistického úradu, respektíve DATAcube ukazuje, že v roku 2022 žilo v manželskom zväzku viac ako milión a pol mužov a o niekoľko tisíc viac žien. Rozvedených mužov bolo takmer 200-tisíc, žien viac ako 250-tisíc. Rapídny rozdiel však vyvstáva pri statuse vdovec/vdova. Tu sa počet žien, ktoré sú vdovy, vyšplhal až na 314-tisíc, kým mužov vdovcov bolo necelých 62-tisíc.

Za rok 2022 vstúpilo do manželstva 24 519 žien a 24 317 mužov. Údaje pritom hovoria, že veková kategória, v ktorej sa v roku 2022 zosobášilo najviac ľudí, je 25 až 29 rokov, vzniklo tak presne 9 163 manželstiev. Najmenej ľudí vstúpilo do manželstva vo veku 60+, presne 479 osôb.

Pre porovnanie, v roku 2018 sa vydalo 26 797 žien a oženilo 26 568 mužov. Najmenej svadieb, zrejme aj v súvislosti s pandémiou, sa uskutočnilo v roku 2020. Vtedy manželstvo uzatvorilo 19 934 mužov a 20 012 žien.

Na tri svadby pripadol v roku 2022 jeden rozvod. Kým sobášov bolo približne 24-tisíc, rozvodov viac ako 8-tisíc. Ako najčastejší dôvod je udávaná rozdielnosť pováh. Takýto dôvod označujú najčastejšie aj muži, aj ženy. Nasleduje nevera. Ako ďalší dôvod je udávaný alkoholizmus zo strany muža, alebo nezáujem o rodinu. V grafe nižšie nájdete percentuálny podiel dôvodov pre rozvod, ktoré boli udané mužmi, a zvlášť ženami.

Podľa dát bol vek ľudí, ktorí sa najčastejšie rozvádzali, od 40 do 44 rokov, v tejto kategórii zaniklo 1 594 manželstiev. Najčastejšie sa rozvádzali páry medzi 5. až 9. rokom manželstva, alebo manželstvá po 25 rokoch.

Neriešime existujúce problémy, vytvárame vlastné

Na Slovensku je posledné roky dobrým zvykom si aspoň raz za čas pripomenúť tému potratov. Respektíve, práva ženy na potrat. To vždy sprevádza vášnivá diskusia v spoločnosti. Kým jedna strana hovorí o práve na život, druhá ukazuje fakty a tabuľky znázorňujúce sociálne postavenie a finančnú situáciu, klesajúci počet vykonaných umelých prerušení tehotenstva a upozorňuje aj na to, že venovať by sme sa mali skôr už žijúcim deťom a ich matkám.

Dáta však nepustia, a preto sa na to pozrime reálne. V roku 2018 sa narodilo 57 639 detí. V roku 2022 toto číslo kleslo na 52 668. Za rok 2018 bolo zaznamenaných 13 924 potratov, z toho 9 039 umelo prerušených. Celkový počet potratov v roku 2022 bol 11 251, z toho 5 891 umelo prerušených.

Tento stav je teda viac-menej stále rovnaký od roku 2018, kedy štatistiky začínajú. Tak ako má klesajúcu tendenciu počet narodených detí, tak aj počet vykonaných umelých prerušení tehotenstva klesá.

Naopak, počet samovrážd narastá. U mužov došlo k samovražde v roku 2022 469-krát, čo je o dvadsať viac ako v 2021. Najčastejšie vo veku 40 až 49 rokov. U žien bolo zaznamenaných 99 samovrážd, z toho 26 vo veku od 60 do 69 rokov. Otázka znie: ako sa táto problematika rieši v Národnej rade?

Sme drogovo závislí a páchame trestné činy

Štatistiky ukazujú, že problém s drogami pretrváva. Aj keď čísla za rok 2022 sa na prvý pohľad nemusia javiť vážne, je dôležité povedať, že ide o ľudí liečených z drogovej závislosti. A taktiež netreba prehliadnuť fakt, že toto číslo sa pohybuje od roku 2018 na približne rovnakej úrovni. Takže síce sme sa nezhoršili, ale zato sme sa ani neposunuli vpred.

Medzi liečenými drogovo závislými prevládajú muži, v roku 2022 ich bolo 2 363, v roku 2018 2 478. Najčastejšie ide o osoby vo veku 30 až 34 rokov. U žien je toto číslo nižšie, avšak v porovnaní s predošlými rokmi stúplo. Kým v roku 2018 bolo liečených 560 žien, za rok 2022 ich bolo 614, najmä vo veku 35 až 39 rokov.

Čo sa týka trestných činov, zistených bolo v roku 2022 takmer 55-tisíc prípadov. Oproti roku 2018 počet klesol približne o 6-tisíc trestných činov, avšak bolo ich takmer o 5-tisíc viac ako v roku 2021. Páchateľmi sú vo výraznej miere predovšetkým muži.

Najčastejšie ide o krádeže vlámaním, nasleduje úmyselné ublíženie na zdraví a krádeže motorových vozidiel. Ako trestný čin bolo špecifikovaných aj 107 prípadov znásilnenia.