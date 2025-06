Odhalila zákulisie natáčania. Herečke z Dunaja, k vašim službám sa účinkovanie v seriáli spájalo s jej detstvom

Slovenský seriál, ktorého dej sa odohráva v roku 1939 v srdci Bratislavy, konkrétne v novom obchodnom dome, potvrdil svoju pozíciu jedného z najúspešnejších televíznych projektov. Stal sa doslova hitom, ktorý bude v mnohých divákoch rezonovať aj po skončení 10. série počas letných prázdnin. V posledných dňoch sa viacerí herci, ktorí mali možnosť podieľať sa na nakrúcaní seriálu, obzreli späť a bilancovali, ako sa im spolupracovalo. Vyjadrila sa aj predstaviteľka Kláry Zacharovej, jedna z najvýraznejších postáv.

Kristína Svarinská stvárnila v Dunaji, k vašim službám predavačku, ktorá čelí rôznym nástrahám a pretĺka sa životom. Jej osud sprevádzajú dramatické zvraty a nečakané udalosti. Rovnako ako si zaspomínal na ponuku na účinkovanie v seriáli Adam Bardy, ktorý si zahral podnikateľa Lukáša Kudličku, aj sympatická brunetka prezradila zaujímavú zákulisnú pikošku a predviedla fanúšikov priestormi, v ktorých sa natáčal úspešný projekt.

Ukázala zákulisné prostredie

Z herečkinho rozprávania vyznieva, že má k seriálu špecifický, no blízky vzťah vďaka jednej veci. „Mne sa to vlastne spájalo s mojím detstvom, pretože ja som z Bratislavy. Vyrastala som na Námestí SNP, bola som úplná Staromešťanka, takže vlastne my sme do obchodného domu Dunaj chodievali aj s mojím otcom,“ zalovila v pamäti Kristína Svarinská vo zverejnenom videu na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Herečka sa zároveň porozhliadla tam, kde sa to celé začalo a kde sa odohrali osudy nezabudnuteľných postáv. Priblížila tak fanúšikom, ako to vyzeralo na pľaci. „Takže vlastne celá tá pasáž a v podstate aj ten priestor… Myslím si, že trošku to vyzeralo inak, lebo veď to bolo proste o niekoľko rokov skôr, no veľmi sa mi páčia, a tiež to, ako to máme „nasetované“,“ pochvaľovala si herečka počas toho, ako sa postupne presunula k výťahom a dodala, že hoci sú tam dva, diváci postrehli, že všetci nastupovali vždy len jedným.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)

„A tu je taký výklenok, tam bývajú buď kameramani, keď sa robia vnútorné zábery alebo tam býva zavretý človek, ktorý púšťa výťah, otvára a zatvára dvere,“ pokračovala. Taktiež odkryla tajomstvo, že stačí prejsť pár krokov a odrazu sa dostanete do iného priestoru, čo aj sama ukázala vo videu. „V rámci toho, že toto je síce jeden priestor, nachádzame sa v obchodnom dome Dunaj, vieme sa teleportovať do absolútne iného priestoru, inej budovy a to len tým, že prejdeme cez našu skúšobnú kabínku. To je vastne taká Narnia,“ uviedla s úsmevom a odrazu prešla do ambulancie.