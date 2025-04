Odborníci dvíhajú varovný prst nad novodobým trendom v randení. Pravdepodobne sa ho dopúšťate tiež

Komunikácia cez správy sa stala základom moderného dvorenia, no práve v nej sa často skrýva najviac zmätku, očakávaní a sklamaní.

Magazín New York Post, s odvolaním sa na odborníkov pre Mashable, upozorňuje, že digitálne zoznamovanie je dnes plné emocionálnych pascí. Od úzkosti pri písaní správ až po idealizovanie niekoho, koho sme stretli len cez pár riadkov textu.

Nejasné začiatky a ilúzia spojenia

Podľa profesorky psychológie Darcey N. Powell je úvodná fáza komunikácie pred prvým reálnym stretnutím ako chôdza po tenkom ľade. Ľudia si medzi sebou ešte nevybudovali žiadny záväzok, chýba fyzická blízkosť aj dostatok informácií, na ktorých by sa dalo vzájomne stavať. Mnohí si preto chránia city, no zároveň nemajú odvahu komunikáciu ukončiť, keď cítia, že to nejde správnym smerom. Výsledkom sú vzťahy, ktoré často existujú len v našej hlave.

Harvardská štúdia odhalila, že až 94 % mileniálov zažíva úzkosť spojenú s písaním správ. Niet sa čomu čudovať, keď sa zoznamovanie odohráva takmer výlučne cez obrazovku, ľudia majú tendenciu analyzovať každý detail: bodku, emoji, aj dĺžku odozvy. Sociologička Caitlin Begg varuje, že neustála výmena správ, takzvaná hyperkomunikácia, môže narobiť viac škody než úžitku. Namiesto budovania skutočného spojenia sa začíname spoliehať na texty ako meradlo vzťahu. A keď sa všetko presunie do reality, často to nefunguje tak, ako sme si vysnívali.

Ilúzia dokonalosti