Ocitli sme sa v pekle: Teplomer ukáže aj +34 °C, zažívame doslova ticho pred búrkou. Už zajtra nastane zmena, potrvá dlhšie

Nad Európou dnes vrcholí extrémna vlna horúčav. Do mnohých oblastí naďalej prúdi mimoriadne teplý vzduch pochádzajúci z Afriky, ktorý sa postará o rekordné teploty. V niektorých lokalitách bude teplejšie ako počas ktoréhokoľvek iného dňa tohto leta a ortuť teplomerov môže dosiahnuť až +40 °C.

Na tieto extrémne podmienky upozornil portál iMeteo, podľa ktorého sa v nasledujúcich hodinách pravdepodobne odohrá teplotný vrchol tohto leta. Sériu tropických dní však už čoskoro vystrieda zmena v podobe studeného frontu.

Slnko stále hreje naplno, no dni sa už krátia

Letný slnovrat máme už za sebou, čo znamená, že dni sa začínajú skracovať. V dôsledku toho sa skracuje aj čas, počas ktorého má slnko dostatok energie na prehrievanie zemského povrchu a ovzdušia. Práve preto meteorológovia predpokladajú, že takéto teploty, aké Európu sužujú dnes, sa už tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou nezopakujú.

Počasie však zatiaľ zostáva stabilné, keďže nad strednou Európou sa udržiava tlaková výš, ktorá zabezpečuje jasnú oblohu a vysoké teploty. Studený front, ktorý môže priniesť výraznú zmenu, sa zatiaľ zdržiava na západe kontinentu.

V Španielsku, Portugalsku a južnom Francúzsku dnes teploty prekonajú hranicu +40 °C. Nemecko zaznamená hodnoty okolo +38 °C, pričom najhorúcejšie bude v jeho východnej a severovýchodnej časti. Horúčavy však zasiahnu aj Českú republiku, kde teplota vystúpi približne na +35 °C.

Aj u nás bude dnes veľmi teplo

Teplý vzduch zotrváva aj nad naším územím, čo sa prejaví ďalším nárastom teplôt. Maximálne denné hodnoty sa budú pohybovať v rozmedzí od +29 °C do +34 °C. Ani na horách nebude citeľne chladnejšie, vo výške 1 500 metrov nad morom bude približne +20 °C. Vietor dnes nebude výrazný. V mnohých oblastiach sa očakáva bezvetrie alebo len slabý juhovýchodný vietor, najmä na juhozápade Slovenska. Jeho rýchlosť by nemala prekročiť 5 m/s.

Pobyt na slnku môže byť nebezpečný

Na dnešný deň vydali meteorológovia aj varovanie pred extrémne silným UV žiarením. Krátko po poludní dosiahne index hodnotu až 8,4. Takáto úroveň znamená vysoké riziko poškodenia pokožky a očí, ak sa človek nevhodne vystaví priamemu slnku.

Odporúča sa zdržiavať sa v tieni počas poludňajších hodín, približne od 10.00 do 15.00 letného stredoeurópskeho času. Samotný tieň však často neposkytuje dostatočnú ochranu, preto je nevyhnutné používať ochranný krém s vysokým faktorom, nosiť pokrývku hlavy, slnečné okuliare a vzdušné oblečenie s dlhými rukávmi.

Saharský prach opäť zasahuje naše ovzdušie

K nepríjemným faktorom dnešného dňa sa pridáva aj jemný saharský prach. Jeho koncentrácie síce nebudú extrémne vysoké, no citlivejšie skupiny obyvateľstva môžu pocítiť zhoršenú kvalitu ovzdušia. Prachové častice môžu podráždiť dýchacie cesty, oči či znížiť komfort pobytu vonku, najmä v mestských oblastiach.

Ochladenie sa blíži, prídu aj búrky

Po tejto vlne extrémnych horúčav nás už v najbližších hodinách čaká ochladenie. Večer sa nad západnú Európu nasunie studený front, ktorý prinesie prvé búrky do Francúzska a postupne aj do Nemecka. Zajtra bude front pokračovať v postupe cez Českú republiku a večer by mal doraziť aj nad naše územie. Spolu s ním sa mierne ochladí, čo prinesie úľavu od vysokých teplôt, ktoré dnes potrápia veľkú časť Európy.

Výrazne chladnejší bude aj nasledujúci týždeň počas ktorého budú teploty dosahovať hodnoty okolo 20 °C. Takže pokiaľ ste milovníci vysokých teplôt a škvarenia sa na slnku, užívajte si pobyt vonku, kým môžete. A ak patríte do opačnej skupiny a preferujete tieň, klímu a chladnejšie počasie, nezúfajte. Aj na vás príde rad.