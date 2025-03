Obyvatelia Levíc nemôžu pokojne spávať: Bajo Holečková žiada zverejniť geologický prieskum z jamy, kam zakopávajú mŕtve zvieratá

Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková sa po parlamentnom výbore stretla s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom, aby riešila otázky obyvateľov Levíc týkajúce sa geologického prieskumu lokality, kde sa zahrabávajú uhynuté zvieratá v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky (SLAK).

Holečková pre agentúru SITA povedala, že v rozhovore ju minister Takáč ubezpečil, že prieskum lokality bol urobený a pôda je nepriepustná. „To, že dokument o geologickom prieskume lokality zjavne existuje, vyplýva aj z informácie, ktorá zaznela verejne na výbore. Otázne je však to, či ten prieskum bol urobený predtým, ako boli do zeme vložené zvieratá, alebo až potom. To je spochybňované,“ povedala Holečková s tým, že vyzvala ministra na zverejnenie prieskumu.

Situáciu komplikuje vojenský objekt

Keďže však ide o vojenský objekt, minister Takáč nevedel, či môže takýto materiál poskytnúť na zverejnenie, uviedla Holečková s tým, že dnes sa obráti na ministerstvo pôdohospodárstva a obrany so žiadosťou o informáciu, aby bola zverejnená táto štúdia. „Chcem, aby sa vyvrátili všetky pochybnosti a všetci obyvatelia Levíc mohli pokojne spávať,“ povedala Holečková.

V rozhovore jej minister Takáč prisľúbil, že ak by sa situácia v Leviciach neupokojila, je ochotný vycestovať a zodpovedať otázky obyvateľov. Holečková sa tiež zaujímala o ďalšiu lokalitu pri obci Devičany (okr. Levice), ale minister ju ubezpečil, že o tejto lokalite neuvažujú. Minister Takáč tiež informoval, že každé auto s mŕtvymi zvieratami je trikrát dezinfikované a v objekte pri Leviciach je nainštalovaná aj dezinfekčná brána, takže opatrenia na šírenie SLAK by mali byť dostatočné.