Obrovský zásah polície: V putách skončilo 100 mužov podozrivých z pedofílie a detskej pornografie

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Zadržali vyše 1600 elektronických zariadení po celej krajine.

Poľská polícia odhalila rozsiahlu sieť osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania detí na internete. V rámci operácie Game Over v druhej polovici novembra zadržala 100 mužov a zaistila približne 600 000 súborov s detskou pornografiou, informoval vo štvrtok Centrálny úrad pre boj s kyberzločinom (CBZC). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa úradu ide o jednu z najväčších akcií svojho druhu v Poľsku. „Toto je už siedma operácia zameraná proti osobám podozrivým z pedofilných trestných činov. Jej výsledky ukazujú, aká rozsiahla je táto hrozba. Najväčším úspechom je, že sa opäť podarilo prerušiť prípady ubližovania deťom a izolovať páchateľov,“ uviedol riaditeľ CBZC Adam Čiešlak.

Tisícky zariadení a stovky miest

Vyšetrovatelia zasahovali na 170 miestach po celej krajine a zhromaždili 1655 elektronických zariadení. Tridsaťsedem zadržaných skončilo vo väzbe. Dvaja muži čelia aj obvineniam zo znásilnenia a z iných sexuálnych činov.

Medzi obvinenými je 38-ročný muž, ktorý podľa polície vytváral nahrávky zneužívania dieťaťa z jeho blízkeho rodinného prostredia. Úrady ho označili za jedného z najaktívnejších producentov a distribútorov detskej pornografie v krajine. Ďalší z podozrivých mal podľa CBZC zneužiť päť detí vo veku od troch do deviatich rokov.

Polícia informovala aj o prípade muža, ktorý mal navádzať matku k sexuálnemu kontaktu s jej maloletým synom. Počas operácie sa podarilo identifikovať aj dve deti, ktoré páchatelia vydierali s cieľom získať ich nahé fotografie na ďalšie šírenie v pedofilných komunitách.

Operácia prebehla v spolupráci s prokuratúrou a regionálnymi policajnými zložkami. CBZC pripomenulo, že v doterajších siedmich zásahoch tohto typu polícia vykonala približne 6500 prehliadok, obvinila 477 osôb a zaistila viac ako 2,5 milióna nelegálnych súborov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac