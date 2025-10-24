Obrovský úspech Slovenska a Maďarska: Rozbili drogový gang operujúci po celej Európe, pašoval drogy za 175 miliónov eur

Pomáhal aj Europol, celkovo sa na akcii podieľalo vyše 580 príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Spoločné vyšetrovanie slovenských a maďarských úradov viedlo k rozbitiu významnej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa najmenej od roku 2019 podieľala na pašovaní kokaínu, hašiša a konopy v hodnote najmenej 175 miliónov eur v celej Európe.

Na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku a Španielsku tento týždeň zadržali 22 ľudí vrátane údajného vodcu skupiny a vykonali prehliadky na 45 adresách. Informovala o tom v piatok Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), píše TASR.

Drogy boli z krajín mimo EÚ, pôsobili predovšetkým na Slovensku

Zločinecká sieť podľa vyhlásenia distribuovala drogy dovezené z krajín mimo EÚ – vrátane Panamy a Dominikánskej republiky, v ktorej už vlani zaistili 2275 kilogramov kokaínu. Pôsobila predovšetkým na území SR, v Maďarsku a Španielsku a mala dobre organizovanú a hierarchickú štruktúru.

Slovensko a Maďarsko sa vo vyšetrovacom úsilí spojili vlani, v tomto roku potom zriadili spoločný vyšetrovací tím.

Skupina podľa Eurojustu založila viacero obchodných spoločností, ktoré prepravovali legálny tovar a s ním aj ukryté drogy. Odhaduje sa, že skupina prepašovala drogy za najmenej 175 miliónov eur. Jej údajný vodca mal sídlo v Španielsku.

Zaistili viac ako 370 000 eur v hotovosti, pomáhal aj Europol

Na Slovensku počas akcie, ktorá sa uskutočnila tento týždeň, zaistili viac ako 370 000 eur v hotovosti, nelegálnu linku na výrobu cigariet, rôzne drogy, telefóny a iné komunikačné prostriedky, ako aj obchodné dokumenty.

Podobne v Maďarsku zaistili doklady a mobilné zariadenia, nelegálne drogy a tiež firemné pečiatky. Španielske úrady zase zadržali obchodné listiny a notebooky.

Na spoločnej operácii, ktorej analytickú i inú podporu poskytol aj Europol, sa podieľalo celkovo takmer 580 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Zo Slovenska šlo o Krajskú prokuratúru v Nitre, Národnú protidrogovú jednotku a tiež tím, ktorí aktívne pátra po osobách na úteku.

Europol, ktorý sídli v Haagu, zriadil vo svojich priestoroch koordinačné centrum a pomáhal pri vykonávaní európskych zatykačov.

